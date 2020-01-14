В Бурятии осудили врача за смерть младенца

Бывший врач-отоларинголог Иволгинской центральной районный больницы, обвиняемая в смерти месячного младенца, выслушала приговор суда.

В мае 2018 года она, принимая маленького пациента, не оказала ему полноценную медицинскую помощь, что привело к прогрессированию заболевания. В результате через несколько дней ребенок скончался в Республиканской клинической больнице.

"Подсудимой назначено наказание в виде двух лет ограничения свободы с лишением права заниматься врачебной деятельностью на срок два года", - сообщает пресс-служба Иволгинского районного суда Бурятии.