В Петропавловске-Камчатском отменили занятия в школах из-за снегопада

Школьники Петропавловска-Камчатского не пошли 14 января на занятия. Уроки отменили из-за развернутых в городе работ по уборке снега, сообщили в пресс-службе городской администрации.

За ночь с 13 на 14 января в городе выпало 16 процентов месячной нормы осадков - 22 миллиметра. Из-за сильного снегопада образованию переметов на дорогах не могли помешать даже работающие там грейдеры.

Чтобы на улицах, где работает снегоуборочная техника, было меньше людей, на время закрыты учреждения дополнительного образования. Кроме того, в черте города есть участки, где возможен сход снежных масс со склонов близко расположенных сопок. Родителям советуют контролировать передвижение детей. Всем горожанам рекомендуется соблюдать осторожность.