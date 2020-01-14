В Приморье начали набор в туристическую полицию

Управление МВД России по Приморскому краю объявило о начале набора на службу в специализированный взвод туристической полиции, сообщает пресс-служба ведомства.

Полицейские должны будут обеспечивать безопасность туристов и помогать им.

О намерении создать подобное подразделение власти Приморья заявили еще в середине 2019 года. На решение повлиял продолжающийся рост турпотока. На сегодня Приморский край лидирует в туристической отрасли Дальнего Востока, принимая более 70 процентов всех гостей макрорегиона.

"Визуально отличить сотрудников туристической полиции можно будет по нарукавной повязке с надписями на русском и английском языках", - отмечает региональное УМВД.

Среди требований к кандидатам - обязательное знание иностранных языков, особо приветствуются японский, китайский и корейский.