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14.01.2020 05:21
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

В Приморье полицейских обвиняют в избиении задержанного

Текст: Ольга Журман

В Приморском крае сотрудников уголовного розыска обвинили в избиении задержанного, сообщает региональное следственное управление СК РФ.

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По данным следствия, 9 августа 2018 года оперуполномоченные отделения по борьбе с преступными посягательствами на автотранспорте города Артема избили задержанного, который подозревался в угоне автомобиля. Офицеры также без оснований применили спецсредства.

Дело передано в суд. Если вину полицейских докажут, они будут уволены. Их руководство тоже может понести административное наказание.

Происшествия Преступления Должностные преступления Происшествия Правосудие Следствие Филиалы РГ Дальний Восток ДФО Приморский край

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