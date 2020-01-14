В Приморье полицейских обвиняют в избиении задержанного

В Приморском крае сотрудников уголовного розыска обвинили в избиении задержанного, сообщает региональное следственное управление СК РФ.

По данным следствия, 9 августа 2018 года оперуполномоченные отделения по борьбе с преступными посягательствами на автотранспорте города Артема избили задержанного, который подозревался в угоне автомобиля. Офицеры также без оснований применили спецсредства.

Дело передано в суд. Если вину полицейских докажут, они будут уволены. Их руководство тоже может понести административное наказание.