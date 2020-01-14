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14.01.2020 15:37
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

Жительница Бурятии осуждена за истязание внучек ради хороших оценок

Текст: Екатерина Призова

Пожилая жительница Бурятии получила пять лет условно за систематические истязания своих внучек, сообщает официальный портал Мухоршибирского районного суда.

Фото: iStock
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Пенсионерка жила вместе с семьей своей дочери и около полутора лет занималась "воспитанием" троих маленьких внучек 11, 8 и 6 лет, избивая их. По ее словам, у нее были "благие" цели - она делала все это, чтобы дети хорошо учились: контролировала успеваемость, выполнение домашней работы, давала "свои" задания. Кроме того, морила детей голодом.

"В этом деле больше всего поражает то, что насилие в семье происходило на глазах деда, матери и двух старших детей, однако никто в происходящее не вмешивался, потому что все "боялись", - говорят в суде. - Педагоги замечали следы побоев на детях, но довольствовались объяснениями, что они "упали".

В апреле 2019 года одна из девочек пришла в школу с синяками на лице, и только тогда учителя вызвали полицейских.

В суде пенсионерка оспаривала свою вину по большинству эпизодов, утверждала, что ее оговорили. Приговором она приговорена по п.п. "а" и "г" ч. 2 ст. 117 УК РФ к пяти годам лишения свободы условно с испытательным сроком пять лет.

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