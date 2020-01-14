Для начальника правового отдела Нотариальной палаты Пермского края Александры Беляевой 2019 год завершился весьма успешно. Она стала лауреатом премии Клуба юристов - главной награды профессионального сообщества региона.

Александра Беляева: В работе для меня всегда было главным качественно и на высоком профессиональном уровне достичь стопроцентного результата. Фото: Елена Бардушко

За 17 лет существования премии ею были удостоены судьи, адвокаты, правозащитники, следователи, прокуроры, государственные служащие, нотариусы, преподаватели юридического факультета. Корреспондент "РГ" поздравила героиню и задала ей несколько вопросов.

Александра Васильевна, поздравляем вас со столь значимым событием. Такие награды не бывают случайными. Насколько долгим был ваш путь к признанию?

Александра Беляева: Не могу сказать, чтобы я шла к нему целенаправленно. Честно говоря, никогда не ставила перед собой задачи стать лауреатом премии Клуба юристов. В работе для меня всегда было главным качественно и на высоком профессиональном уровне достичь стопроцентного результата. Поэтому даже само выдвижение в качестве номинанта стало неожиданностью. Но когда твои успехи признают другие, конечно, очень приятно. А если это признание коллег, всего юридического сообщества, то еще очень почетно и ответственно.

Если человек легко достигает высот в своем деле, значит, он когда-то правильно выбрал профессию. Как вы стали юристом?

Александра Беляева: Не сразу. По первому образованию я преподаватель математики и информатики. Юридическое образование получила после рождения второго ребенка. В то время я работала специалистом информационно-технического отдела в Арбитражном суде. Там и пришла мысль стать юристом. С детства мне любопытны многие области знания, и работа помощников судей тоже показалась крайне интересной. А поскольку математика через развитие логики очень близка к юриспруденции, то я подумала, что смогу освоить новую профессию. И ни разу потом не пожалела. Я очень комфортно чувствую себя в этой сфере. Ну а первое, математическое образование всегда помогает.

Что вы считаете главным в профессии юриста, какими качествами должен обладать настоящий профессионал?

Александра Беляева: Юрист - очень многогранная профессия. Для нотариуса, помимо профессионализма и высокой квалификации, важны порядочность, справедливость, умение слышать людей, я бы даже сказала - умение служить им. Это может показаться громкими словами, но нотариат тесно связан с людьми и их судьбами. Он призван стоять на защите граждан путем совершения нотариальных действий. И мы, весь аппарат нотариальной палаты, этому способствуем. А вообще, специфика нашей работы разнообразна и многопланова. Мне за многие годы работы ни разу не стало скучно. Потому что каждый день приносит что-то новое, постоянно приходится чему-то учиться, а значит, расти в профессиональном и человеческом плане.

Насколько важна премия Клуба юристов для юридического сообщества?

Александра Беляева: Очень важна. Когда слышишь рассказы о претендентах на те или иные номинации, просто восхищаешься, как много у нас настоящих профессионалов, специалистов, достойных общественного признания. Для всех представителей юридического сообщества эта премия является важнейшей наградой. Она укрепляет престиж профессии, поднимает ее значимость, содействует развитию правовой культуры населения. На церемонии мы видим лучших, видим, к чему надо стремиться. Думаю, в глубине души каждый мечтает хоть раз в жизни побывать на сцене в роли награжденного.

Теперь что-то для вас изменится?

Александра Беляева: Конечно, такие события вдохновляют, дают новые силы, но при этом накладывают дополнительную ответственность. Теперь мечтаю двигаться вперед, достигать новых высот и целей. От души хочу поблагодарить президента Нотариальной палаты Пермского края Надежду Пьянкову. Во всех достижениях нашего сообщества, и моих тоже, есть большая ее заслуга. Это человек, который всем сердцем болеет за нотариат, стремится, чтобы все было на высочайшем уровне. Она задает высокую планку, и мы стараемся ее достигать. У меня огромное желание работать и оправдать доверие, оказанное коллегами. Для меня это очень важно.