Медведев: Нужно уделять больше внимания модернизации медучреждений

В первичном звене здравоохранения необходимо обратить внимание на состояние поликлиник и центральных районных больниц, указал регионам премьер-министр Дмитрий Медведев.

Глава кабинета министров во вторник обсудил состояние дел в Удмуртии с руководителем республики Александром Бречаловым, поблагодарившим федеральное правительство за поддержку региональных проектов, особенно строительства социальной инфраструктуры. С этой помощью получилось завершить два долгостроя: школу в поселке Совхозный Завьяловского района и детский сад в Ижевске. Консолидация электросетевых активов помогла выручить еще более 3 миллиардов рублей. Все они были направлены на ремонт и реконструкцию детских садов и школ - в 700 зданиях появится новая кровля и окна.

Серьезным подспорьем для Удмуртии стали средства, выделенные в рамках национальных проектов "Здравоохранение" и "Демография". "У нас не очень хорошие показатели, связанные со смертностью от инфарктов и от инсультов. Одна из причин - в кусте из пяти районов, центром которого является Увинский район, - рассказал Бречалов. - У нас не было сердечно-сосудистого отделения, и людей приходилось возить в Ижевск. Тот самый золотой час терялся". Теперь открывается новый медцентр центр с современным оборудованием, и от близлежащих районов до него можно будет добраться максимум за 20-30 минут.

В рамках демографического нацпроекта за два года в республике построили 27 яслей на 1260 мест, в ближайшие два года планируется открытие учреждений еще на 2220 мест.

Власти Удмуртии сейчас особое внимание уделяют оснащению медучреждений современным оборудованием. "В 2017 году износ тяжелого, диагностического оборудования был более 70 процентов. Пациенты ездили в соседние регионы, или приходилось тратить деньги на коммерческие услуги. Сейчас мы существенно изменим ситуацию", - пообещал Александр Бречалов.

Дмитрий Медведев в этой связи вспомнил, что замена оборудования происходит постоянно. "Даже тяжелое оборудование устаревает, через 10 лет оно в принципе подлежит замене. Поэтому нам придется это делать и в будущем", - подчеркнул он.

Регионам же сейчас надо обратить внимание на состояние первичных объектов медицины - поликлиник и центральных районных больниц. "Очевидно, что здесь необходимы инвестиции, чтобы диагностика на этом оборудовании, медицинская помощь оказывалась в приемлемых условиях, то есть когда это современное здание, где не холодно, есть горячая и холодная вода", - сказал премьер-министр.