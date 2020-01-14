Минск и Уфа обсудили сотрудничество в нефтехимии

Эффективные методы очистки сырой нефти от попутных примесей предлагают башкирские ученые своим партнерам по Союзному государству в рамках обсуждения дальнейшего сотрудничества в нефтехимической отрасли. Об этом информирует 14 января БЕЛТА со ссылкой на источники в белорусской дипмиссии в России.

В отделении посольства РБ в башкирской столице состоялась встреча главы представительства РБ в Уфе Петра Балтруковича с директором "Эконефтехимтехника" Ильдаром Хафизовым, сообщает агентство, уточнив, что ученый "проинформировал о возможностях использования на белорусских предприятиях нефтегазохимического комплекса технологии очистки нефти, попутного нефтяного газа и мазута от сероводорода и меркаптанов".

Аналогичные методы, поясняет агентство, направлены на повышение возможностей предприятий по производству качественного конечного продукта, в том числе моторного топлива. "Петр Балтрукович и Ильдар Хафизов договорились подробно проработать вопросы взаимовыгодного сотрудничества с предприятиями концерна "Белнефтехим", - констатировали в посольстве РБ.