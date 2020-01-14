Под Ульяновском попал в ДТП музыкант группы Animal ДжаZ

Возле райцентра Ульяновской области, рабочего поселка Сурское, занесло на трассе автомобиль, за рулем которого находился вокалист петербургской рок-группы Animal Джаz Александр Красовицкий. Машина восстановлению не подлежит, с артистом все в порядке.

Красовицкий попал в ДТП вместе со своим пассажиром и коллегой по группе Александром Заранкиным, сообщил сам пострадавший на своей странице в Instagram.

Автомобиль занесло на чуть присыпанном снегом асфальте на узком участке дороги.

ДТП не помешает концерту в Самаре, который состоится во вторник. Никто из артистов не пострадал, а вот автомобиль вряд ли подлежит восстановлению. "Если ты забыл, что надо жить каждый день, как последний, тебе напомнят. Прощай, енот, и привет, жизнь", - написал певец, именуя "енотом" разбитую машину.