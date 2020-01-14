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14.01.2020 22:40
Рубрика: Власть
Проект: В регионах

Министр в деревне

Ульяновские чиновники примерили на себя роли сельских старост и врачей
Текст: Алексей Юхтанов ("Российская газета", Ульяновск)
Российская газета - Федеральный выпуск № 5(8059)
В Ульяновской области начались анонсированные в 2019 году стажировки региональных чиновников на селе. Программа стажировки, которой дали название "Своими глазами", была разработана региональным минсельхозом. Время для "десанта" постоянно приходилось переносить: то принятие бюджета 2020 года на носу, то подведение итогов года прошедшего. Но как только все важные мероприятия были завершены, дело закрутилось. Сразу по окончании новогодних каникул региональные министры и замы потянулись за пределы областного центра.

Зампред регионального правительства, он же министр агропромышленного комплекса и развития сельских территорий Михаил Семенкин поработал сельским старостой.

Фото: iStock
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- Посетили школу, в которой совсем недавно был проведен частичный ремонт спортивного зала. В ремонте нуждается также и столовая в учебном заведении. С руководством школы решили, что в ближайшее время будут проведены экспертиза и разработка проекта перехода с дровяного на газовое отопление, - рассказал корреспонденту "РГ" о своем пребывании в Тереньгульском районе Ульяновской области Михаил Семенкин.

Министр также погрузился в проблемы местного ФАПа, которому, как оказалось, тоже требуется ремонт. Договорились начать с замены окон и дверей, подготовить смету.

Разумеется, местные жители, которым сообщили "правила игры", понимали, что они обращаются не к сельскому старосте, а к чиновнику высокого ранга.

- Наши фермеры смогли задать вопросы областному руководителю, курирующему район и отвечающему за аграрную отрасль, - ответил на вопрос о пользе чиновничьей стажировки глава района Григорий Шерстнев. - Уверен, что такая практика будет продолжаться. Члены регионального правительства вновь будут возвращаться в муниципальные образования и смотреть, как решаются взятые ими на заметку вопросы.

За пределы областного центра чиновники потянулись сразу по окончании новогодних каникул

В селе Красноборск временный и постоянный старосты организовали даже небольшой хоккейный чемпионат из местных взрослых и детских команд.

Остается надеяться, что недельное перевоплощение большого начальства в чиновников рангом пониже пошло на пользу тем и другим.

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