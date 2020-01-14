В Башкирии дети несколько месяцев учатся в мечети и сельском клубе

В Башкирии вместо новой школы, которая должна была распахнуть двери еще 1 сентября 2019 года, дети села Тупаково почти полгода ходят на уроки в клуб и мечеть. Причина в том, что старую школу снесли, а новую еще не сдали в эксплуатацию. Накануне родители не пустили детей на учебу, а пришли к клубу сами, чтобы выяснить: когда же их дети начнут учиться в нормальном здании. "Уроки проходят в полутемных холодных помещениях, дисциплины никакой, стали хуже учиться. Сколько можно терпеть? Когда школу, наконец, откроют?" - спрашивали возмущенные родители.

Новую школу на 120 учеников, совмещенную с детским садом на 60 мест, в Тупаково начали строить несколько лет назад. Старое здание снесли прошлым летом, однако новый объект к учебному году сдать не успели. По словам главы администрации Абзелиловского района Ильдара Нафикова, перед учебным годом на родительском собрании местным жителям предложили два варианта: возить детей на автобусе в школу в соседнюю деревню Салаватово (примерно 13 километров) либо проводить уроки на территории Тупаково в сельском клубе и мечети в две смены. "Жители выбрали второй вариант, поэтому пришлось приспосабливать помещения под учебные классы", - отметил Ильдар Нафиков.

Вероятно, родители надеялись, что новую школу откроют быстро. Однако все затянулось. Как уточнили в районной администрации, строительством занимается уфимская компания, у которой в ходе работ возникали проблемы из-за нехватки материалов и людей. В итоге фирма-застройщик выбилась из графика.

Уроки проходят в полутемных холодных помещениях, дети стали хуже учиться. Сколько можно терпеть?

- Мы сами заинтересованы в скорейшей сдаче объекта, помогали, как могли: выделили дополнительную рабочую силу, обеспечили электроснабжение. Но недострой вводить в эксплуатацию никак нельзя, это же, прежде всего, безопасность и комфорт наших детей, - объяснил Ильдар Нафиков.

Главу администрации удивило, что местные жители бьют тревогу в соцсетях: "Мы постоянно на связи с местными жителями. Недавно состоялся сход граждан, где обсуждался вопрос сдачи школы. Сразу после этого комиссия вновь проверила здание, отметила все замечания, которые необходимо устранить. В итоге решили подключить к работам местные компании, которые помогут завершить все работы в кратчайший срок".

Приемку школы назначили на 22 января.