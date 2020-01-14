В Оренбуржье восемь человек пострадали в ДТП с тремя машинами

Восемь человек получили травмы при столкновении трех автомобилей на трассе под Бузулуком Оренбургской области. Пострадавшие госпитализированы.

Как сообщает УМВД по региону, ДТП произошло во вторник на 181 километров автодороги подъезда к Оренбургу на трассе "М-5 Урал".

По данным полиции, гражданин Узбекистана, управляя малотоннажным грузовиком Mercedes-Benz Sprinter, буксировал в жесткой сцепке вторую машину той же марки. При этом в каждом из грузовиков находилось по легковушке Opel. Водитель выехал на встречную полосу и допустил столкновение с микроавтобусом Honda Stepwgn.

- В результате ДТП пострадали водитель и семь пассажиров автомобиля Honda Stepwgn, - уточнили в пресс-службе ведомства.

Проводится проверка, по результатам которой будет принято процессуальное решение.