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14.01.2020 14:37
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

В Оренбуржье восемь человек пострадали в ДТП с тремя машинами

Текст: Валентина Зотикова (Оренбург)

Восемь человек получили травмы при столкновении трех автомобилей на трассе под Бузулуком Оренбургской области. Пострадавшие госпитализированы.

Фото: Instagram.com/tschelovek/
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Как сообщает УМВД по региону, ДТП произошло во вторник на 181 километров автодороги подъезда к Оренбургу на трассе "М-5 Урал".

По данным полиции, гражданин Узбекистана, управляя малотоннажным грузовиком Mercedes-Benz Sprinter, буксировал в жесткой сцепке вторую машину той же марки. При этом в каждом из грузовиков находилось по легковушке Opel. Водитель выехал на встречную полосу и допустил столкновение с микроавтобусом Honda Stepwgn.

- В результате ДТП пострадали водитель и семь пассажиров автомобиля Honda Stepwgn, - уточнили в пресс-службе ведомства.

Проводится проверка, по результатам которой будет принято процессуальное решение.

Происшествия ЧП ДТП Филиалы РГ Средняя Волга ПФО Оренбургская область

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