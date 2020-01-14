В 2020 году в Кировской области, как сообщает правительство региона, появятся не менее пяти новых молочных ферм, рассчитанных на 2400 мест. Общая стоимость пяти инвестпроектов оценивается примерно в один миллиард рублей.

Пять проектов на миллиард

- Строительство двух молочных ферм на 1200 голов беспривязного содержания с доильно-молочным блоком планируется в агрофирме "Колхоз "Путь Ленина" и СПК колхоз "Искра". Оба сельхозпредприятия располагаются в Котельничском районе. Общий объем инвестиций составит 400 миллионов рублей, - говорит заместитель председателя правительства, министр сельского хозяйства и продовольствия Алексей Котлячков.

Еще две новые фермы появятся в Оричевском районе. Они в планах агрофирм "Коршик" и "Адышево". Молочную ферму для крупного рогатого скота (КРС) на 700 коров и 900 телят ждут в селе Коршик, общий объем инвестиций составит 290 миллионов рублей. А в строительство комплекса для содержания КРС в Адышеве вложат 256 миллионов рублей.

- Пятый животноводческий комплекс на 400 коров общим объемом инвестиций в 65 миллионов рублей реализует агрофирма "Гордино" Афанасьевского района. После выхода на проектную мощность производство молока здесь составит 2,2 тысячи тонн в год, - подчеркнул Алексей Котлячков. - В общей сложности пять новых объектов в регионе увеличат производство молока на 20 тысяч тонн в год.

Столыпин и Высоцкий в кабинете

Помимо этого, в СПК Сельхозартель "Зерновой" (Малмыжский район) ожидается ввод в эксплуатацию коровника на 520 голов. Комплекс "Зернового" не учтен в планах регионального правительства, но руководитель хозяйства Рашид Халиуллин уверен, что задуманное непременно воплотится в жизнь. Он рассказал корреспонденту "РГ": в настоящее время средняя продуктивность дойного стада численностью около 880 голов составляет не менее 22 литров в день на корову, а строительство нового комплекса колхоз осуществит собственными силами.

- Будущее у колхоза есть, - говорит Рашид. - Нам интересно, чтобы у работников было крепкое личное хозяйство: тогда и кормов надо заготавливать больше, а значит, есть работа для всех.

"Все" в Старом Ирюке - это не только сотрудники "Зернового" (в коллективе трудятся около 150 специалистов), но и 700 жителей села. Примечательно, что средний возраст работников в хозяйстве едва ли превышает 40 лет.

Например, Ильясу Гайнанову, главному агроному "Зернового", 31 год. Он родился в селе Салкым Чишма, окончил аграрный университет в Казани. До 2010-го работал в фирме по продаже пестицидов. Потом пять лет трудился в Россельхознадзоре.

- Искал себя, - вспоминает Ильяс. - Но желание уехать из города было всегда. Встретился с Рашидом, приехал в Старый Ирюк. Нам с женой сразу дали дом по социальному найму. Сейчас с помощью колхоза построили свой - стоимостью примерно 800 тысяч рублей. Завели хозяйство: двух бычков на мясо, козу для молока... Жена Айгуль работает в колхозе инженером-логистом. Растим сына Амирхана.

- И такой специалист, как логист, колхозу нужен, - поясняет Рашид.

Чтобы понять его подход к организации работы в хозяйстве, лучше всего, наверное, осмотреть кабинет председателя колхоза. На самом видном месте - портрет Петра Столыпина, напротив - Владимир Высоцкий.

Нашлось место на стене и руководителям: с одной стороны, все правители страны от князя Владимира до глав государства в XXI веке, с другой - председатели "Зернового", начиная с 1917 года.

Столица не заманит

Что же привлекает молодых специалистов в "Зерновой"?

Механизатору Айнуру Газимянову 34 года. В колхозе работает с 2007 года.

- Я родился в Старом Ирюке, на комбайне с детства с отцом работал, вот и прикипел, - рассказывает он. - Сыну 5 лет, дочери - 6. Жена работает медсестрой. Зарплата нормальная. Дом - свой, есть лошадь, корова, теленок. Колхоз помогает кормами: зерно отдает по два рубля за килограмм... Взаимопонимание есть.

Рамиль Гарифуллин - сверстник Айнура. И тоже механизатор: работает в колхозе на комбайне и тракторе с 2002 года. Уезжал было в Казань: трудился оператором погрузчика на кирпичном заводе.

- Два года там работал, потом решил вернуться, - говорит он. - Из столицы Татарстана жену-педагога привез. Сына растим. Когда приезжали к ее родителям в Казань, говорила: "Нет! Скорее домой!" А мои родители тоже всю жизнь посвятили колхозу.

Телятнице Зухре Хамидуллиной 35 лет. Она родилась в Старом Ирюке, в двадцатилетнем возрасте уехала: сначала в Казань, потом - в Москву.

- Но деревня перетянула. Звезды, небо - все родное! - объясняет свое возвращение Зухра.

Помимо ностальгии по родным местам сыграла роль и забота хозяйства о работниках: четырехлетний ребенок Зухры ходит в танцевальный кружок бесплатно.

Ришат Аухадеев, оператор газовых котельных, рассказывает, что колхоз во всем поддерживает земляков.

- Садик и школа к колхозу не относятся, а помощь им идет, - говорит он. - Сено развозят по дворам - загружают прямо в сеновал или тракторами в сарай сложат. В деревне сегодня гололед - головная боль сельсовета. А колхоз технику выслал.

Между тем

За 11 месяцев прошлого года сельхозпредприятия Кировской области произвели почти 620 тысяч тонн молока, что опережает уровень 2018 года более чем на 9 процентов. Прирост производства молока обеспечили 28 районов региона. По информации правительства области, регион на четвертом месте в России после Татарстана, Краснодарского края и Воронежской области и на втором месте в ПФО. По среднесуточному надою от одной коровы Вятка опережает все регионы ПФО: на конец декабря 2019 года сельхозорганизации области произвели и реализовали в сутки молока более 1,9 тысячи тонн.