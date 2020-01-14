В Пензе объявили конкурс для желающих работать в сельских школах

Впервые конкурсный отбор устроили на вакансии в отдаленных школах Пензенской области. Желающим жить и работать в глубинке выплатят по миллиону рублей. Причем бонус полагается сразу при трудоустройстве, а потратить деньги можно по своему усмотрению. Единственное условие - придется отработать на новом месте пять лет. С этого года в регионе стартовала федеральная программа "Земский учитель".

Примечательно, что речь не идет о малокомплектных школах. Программа рассчитана на перспективные населенные пункты до 50 тысяч жителей. Это райцентры и села, которые являются центрами регионального развития, здесь действуют особые льготы для предпринимателей и теплится жизнь.

Помимо миллиона, учитель математики в Верхозиме может рассчитывать на компенсацию 100 процентов платы за коммунальные услуги и другие льготы, предусмотренные для специалистов на селе. Сейчас в школе работают 11 педагогических сотрудников, их средний возраст приближается к 50 годам.

Фамилию обладателя первого миллиона объявят в апреле, когда подведут итоги конкурса. В бюджете заложены средства пока на трех учителей-миллионеров. Но уже сейчас ясно, что их число нужно увеличивать. Только в Центре занятости населения Пензенской области числится более 100 вакансий земских учителей. В основном требуются математики, физики и учителя иностранного языка.