В Пензе объявили конкурс для желающих работать в сельских школах

Новости

Послание Путина покажут на фасадах домов в Москве 23:33
Мадуро обвинил Вашингтон в стремлении уничтожить жизнь на планете 23:32
По американской базе в Ираке нанесен ракетный удар 22:46
Видео: мощный взрыв прогремел на нефтехимическом заводе в Испании 21:57
В Совфеде поддержали идею запрета продажи пиротехники несовершеннолетним 21:40
Две модели Lada стали безоговорочными бестселлерами в 2019 году 21:00
ООН призывает сохранить ядерную сделку по Ирану 20:56
Минкомсвязь утвердила график учений по "устойчивому Рунету" 20:52
СК Ленобласти возбудил дело об убийстве, в котором призналась женщина 20:48
Захарова опровергла слухи об "американском гражданстве" 20:36
Вильфанд оценил теорию применения климатического оружия против России 20:31
МИД Израиля осудил прославление убийств евреев на Украине 20:19
Rotten Tomatoes раздали "золотые помидоры" лучшим фильмам 2019 года 20:05
В доме Дворянского собрания Симферополя нашли артефакты XIX и XX веков 20:00
Дрифтер из Екатеринбурга станет первой участницей автогонок Омана 19:59
США расширили санкции против Северной Кореи 19:32
В ГД рассказали о реакции Путина на идею миграционной амнистии для украинцев 19:24
Минфин внесет в правительство законопроект о новых пенсиях 19:18
В Дагестане несколько десятков человек отравились питьевой водой 19:18
Хозяин рассказал, как кот Виктор худеет для поездки в Казань 19:10
В Германии началась антитеррористическая операция 18:41
Половина трудоспособных украинцев работают нелегально 18:12
Стали известны факты финансирования Reuters британским правительством 18:11
Около 500 тысяч украинцев получили гражданство РФ в прошлом году 18:08
В Пскове при раскопках нашли средневековый варган 18:07
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Как российские ученые изучают Антарктиду
Как российские ученые изучают Антарктиду
Как защищаться от гриппа людям без прививки
Как защищаться от гриппа людям без прививки
Тест: Можно ли назвать вас знатоком русской поэзии
Тест: Можно ли назвать вас знатоком русской поэзии
14.01.2020 22:25
Рубрика: Общество
Проект: В регионах

Миллионер у доски

В Пензе объявили конкурс для желающих работать в сельских школах
Текст: Наталья Саванкова ("Российская газета", Пенза)
Российская газета - Федеральный выпуск № 5(8059)
Впервые конкурсный отбор устроили на вакансии в отдаленных школах Пензенской области. Желающим жить и работать в глубинке выплатят по миллиону рублей. Причем бонус полагается сразу при трудоустройстве, а потратить деньги можно по своему усмотрению. Единственное условие - придется отработать на новом месте пять лет. С этого года в регионе стартовала федеральная программа "Земский учитель".

Примечательно, что речь не идет о малокомплектных школах. Программа рассчитана на перспективные населенные пункты до 50 тысяч жителей. Это райцентры и села, которые являются центрами регионального развития, здесь действуют особые льготы для предпринимателей и теплится жизнь.

Фото: Александр Кряжев/РИА Новости
Запущен сайт программы "Земский учитель"

Помимо миллиона, учитель математики в Верхозиме может рассчитывать на компенсацию 100 процентов платы за коммунальные услуги и другие льготы, предусмотренные для специалистов на селе. Сейчас в школе работают 11 педагогических сотрудников, их средний возраст приближается к 50 годам.

Фамилию обладателя первого миллиона объявят в апреле, когда подведут итоги конкурса. В бюджете заложены средства пока на трех учителей-миллионеров. Но уже сейчас ясно, что их число нужно увеличивать. Только в Центре занятости населения Пензенской области числится более 100 вакансий земских учителей. В основном требуются математики, физики и учителя иностранного языка.

Общество Образование Общество Соцсфера Соцзащита Филиалы РГ Средняя Волга ПФО Пензенская область Пенза

Главное сегодня

Минфин внесет в правительство законопроект о новых пенсиях
Путин обратится с Посланием в присутствии 1300 приглашенных
В Госдуме рассказали, как будут защищать историческую память
Володин призвал Польшу извиниться за подготовку почвы для холокоста
Вильфанд оценил теорию применения климатического оружия против России