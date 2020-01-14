В Прикамье прошел турнир для маленьких "летающих лыжников"

Сотни километров переездов, три комплекса трамплинов для прыжков на лыжах, 150 участников, свыше миллиона просмотров живой трансляции в соцсетях.

В Пермском крае завершилось "Рождественское турне" - соревнования для самых юных летающих лыжников, которым от восьми до 13 лет. Турнир носит статус открытого, поэтому наряду с мальчиками и девочками из России в нем принимали участие ребята из Беларуси, Болгарии, Словакии, Финляндии, Казахстана и Польши. Ребята соревновались в Перми, потом переместились в Кудымкар, а финальные соревнования проходили в Чайковском.

По итогам четырех соревновательных этапов победителями стали: среди мальчиков 2008 года рождения и младше Тимотеуш Дыдух из Польши, среди девочек такого же возраста представительница Чайковского Эмилия Скоробогатых, среди младших юношей и девушек (2006-2007 годов рождения) спортсмены из Санкт-Петербурга Иван Козлов и Валерия Римдёнок.

В общекомандном зачете победу праздновала сборная Санкт-Петербурга, сборная Пермского края стала второй, третье место у сборной Республики Казахстан.

"Рождественское турне" проходит уже на протяжении 15 лет и стало первым шагом в большой спорт для многих нынешних лидеров сборной России по прыжкам на лыжах с трамплина, таких как Ирина Аввакумова, Софья Тихонова, Лидия Яковлева и Анна Шпынёва.

"Рождественское турне" проходит уже на протяжении 15 лет и стало первым шагом в большой спорт для многих именитых спортсменов

Финальный день соревнований "Рождественского турне", который проходил на комплексе трамплинов "Снежинка" в Чайковском, был включен в официальный календарь Международной федерации лыжных видов спорта (FIS), что позволило ребятам заработать первые очки в международной карьере.

Представители зарубежных команд высоко оценили уровень подготовки спортивных сооружений и организации соревнований в Пермском крае.

"Я думаю, что "Рождественское турне" - это прекрасная идея. Моим детям понравилось. Это очень хороший опыт, они влюбились в Россию. Здесь, в Чайковском, было потрясающе. На мой взгляд, это лучший комплекс для прыжков на лыжах с трамплина, который я когда-либо видел", - сообщил член комитета FIS болгарский тренер Захари Сотиров.