В Прикамье выросло количество безработных

По данным управления в сфере содействия занятости населения минсоцразвития Пермского края за 2019 год в статусе безработных находилось 47159 человек. Это практически на 10 тысяч больше, чем за 2018 год.

Численность зарегистрированных безработных на 25 декабря прошлого года составила 15961 человек. Всего уровень безработицы, по отношению к общей численности населения составил 1,26 процента. Этот краевой показатель намного ниже общероссийского, который в октябре был на уровне 4,5 процента. В то же время число трудоустроенных за прошлый год оказалось несколько меньше, чем в предыдущем. Хотя, судя по предоставленной статистике, рынок вакансий в 2019 году оказался почти на 2,5 тысячи богаче, чем в предшествующем году.

Востребованными на региональном рынке труда по-прежнему остаются рабочие специальности - строители, станочники и наладчики металлообрабатывающих станков, крановщики, сварщики и газорезчики. В ноябре 2019 года более 1300 заявок было на водителей разных видов транспорта, в том числе легковых автомобилей, такси и фургонов. Но все рекорды бьют рабочие места на селе: нужда в механиках и ремонтниках сельскохозяйственного и производственного оборудования в регионе велика, достигает полутора тысяч вакансий. Впрочем, экономика региона испытывает потребность и в более квалифицированных кадрах. К примеру, в последние месяцы прошлого года предприятия сделали 882 заявок на должности руководителей в области определения политики и планирования деятельности и еще более сотни - управленцев среднего звена.

По-прежнему ощущается нехватка медиков - врачей и среднего персонала, педагогов в школах и воспитателей в детсадах, инженеров в промышленности и на производстве. Судя по списку, в регионе не хватает более сотни человек профессорско-преподавательского персонала университетов и других организаций высшего образования.

По данным управления занятости, в 2019 году на профессиональное обучение и получение дополнительного профессионального образования было направлено 5080 человек, находящихся в статусе безработных. И еще 952 женщин, находящихся в отпуске по уходу за ребенком до трех лет. В ведомстве отмечают, что это в три раза больше, чем в предыдущем. Объясняется это новым порядком обучения для этой категории граждан. Если раньше, чтобы получить новую профессию, мамам нужно было отрываться от своих основных обязанностей, связанных с воспитанием детей и как минимум три месяца посещать образовательное учреждение, то сейчас все это можно сделать, не выходя из дома. Его слушателям достаточно иметь под рукой персональный компьютер и выход в интернет. Дистанционно можно обучиться по 34 программам: от парикмахера, пекаря и флориста до профессий, связанных с компьютером. Даже свидетельство о прохождение курсов присылают по почте.

- Такие курсы позволяют без отрыва от домашних забот получить вторую профессию, - говорит одна из выпускниц прошлого года Елизавета Сагирова, - Сейчас я нахожусь в декретном отпуске, воспитываю ребенка и не могу надолго отлучаться из дома. Дистанционная форма проведения курсов - это прекрасный шанс выделить несколько часов в день на обучение. Это очень удобно.

Поскольку пермячка планирует стать системным администратором, то обучение через компьютер - это еще и дополнительная профессиональная практика. В планах краевого центра занятости на будущий год обучить не менее 744 жительниц края. Причем, с этого года участниками программ могут стать также женщины, имеющие детей до семи лет, не состоящих в трудовых отношениях и обратившиеся в органы службы занятости. Программа реализуется во всех территориях Пермского края, а обучение проходит в учреждениях профессионального образования, которые заключили договоры с краевым Центром занятости. Список образовательных программ можно найти на сайте Центра занятости.

Кстати

Дистанционно получить новую профессию, пройти переобучение без отрыва от основного производства смогут и предпенсионеры - женщины в возрасте от 51 до 55 лет и мужчины - от 56 до 60 лет.