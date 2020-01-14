В Прикамье выросло количество безработных

Численность зарегистрированных безработных на 25 декабря прошлого года составила 15961 человек. Всего уровень безработицы, по отношению к общей численности населения составил 1,26 процента. Этот краевой показатель намного ниже общероссийского, который в октябре был на уровне 4,5 процента. В то же время число трудоустроенных за прошлый год оказалось несколько меньше, чем в предыдущем. Хотя, судя по предоставленной статистике, рынок вакансий в 2019 году оказался почти на 2,5 тысячи богаче, чем в предшествующем году.
Востребованными на региональном рынке труда по-прежнему остаются рабочие специальности - строители, станочники и наладчики металлообрабатывающих станков, крановщики, сварщики и газорезчики. В ноябре 2019 года более 1300 заявок было на водителей разных видов транспорта, в том числе легковых автомобилей, такси и фургонов. Но все рекорды бьют рабочие места на селе: нужда в механиках и ремонтниках сельскохозяйственного и производственного оборудования в регионе велика, достигает полутора тысяч вакансий. Впрочем, экономика региона испытывает потребность и в более квалифицированных кадрах. К примеру, в последние месяцы прошлого года предприятия сделали 882 заявок на должности руководителей в области определения политики и планирования деятельности и еще более сотни - управленцев среднего звена.
По-прежнему ощущается нехватка медиков - врачей и среднего персонала, педагогов в школах и воспитателей в детсадах, инженеров в промышленности и на производстве. Судя по списку, в регионе не хватает более сотни человек профессорско-преподавательского персонала университетов и других организаций высшего образования.
По данным управления занятости, в 2019 году на профессиональное обучение и получение дополнительного профессионального образования было направлено 5080 человек, находящихся в статусе безработных. И еще 952 женщин, находящихся в отпуске по уходу за ребенком до трех лет. В ведомстве отмечают, что это в три раза больше, чем в предыдущем. Объясняется это новым порядком обучения для этой категории граждан. Если раньше, чтобы получить новую профессию, мамам нужно было отрываться от своих основных обязанностей, связанных с воспитанием детей и как минимум три месяца посещать образовательное учреждение, то сейчас все это можно сделать, не выходя из дома. Его слушателям достаточно иметь под рукой персональный компьютер и выход в интернет. Дистанционно можно обучиться по 34 программам: от парикмахера, пекаря и флориста до профессий, связанных с компьютером. Даже свидетельство о прохождение курсов присылают по почте.
- Такие курсы позволяют без отрыва от домашних забот получить вторую профессию, - говорит одна из выпускниц прошлого года Елизавета Сагирова, - Сейчас я нахожусь в декретном отпуске, воспитываю ребенка и не могу надолго отлучаться из дома. Дистанционная форма проведения курсов - это прекрасный шанс выделить несколько часов в день на обучение. Это очень удобно.
Поскольку пермячка планирует стать системным администратором, то обучение через компьютер - это еще и дополнительная профессиональная практика. В планах краевого центра занятости на будущий год обучить не менее 744 жительниц края. Причем, с этого года участниками программ могут стать также женщины, имеющие детей до семи лет, не состоящих в трудовых отношениях и обратившиеся в органы службы занятости. Программа реализуется во всех территориях Пермского края, а обучение проходит в учреждениях профессионального образования, которые заключили договоры с краевым Центром занятости. Список образовательных программ можно найти на сайте Центра занятости.
Кстати
Дистанционно получить новую профессию, пройти переобучение без отрыва от основного производства смогут и предпенсионеры - женщины в возрасте от 51 до 55 лет и мужчины - от 56 до 60 лет.