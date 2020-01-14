В Уфе пациент выплатил 44 тысячи рублей избитому им стоматологу

Суд вынудил агрессивного пациента стоматологической поликлиники выплатить моральную компенсацию врачу и публично извиниться. Об этом "РГ" сообщили в пресс-службе Республиканского профсоюза работников здравоохранения.

Инцидент произошел в середине августа 2019 года. Мужчина требовал оказать ему медицинскую помощь без очереди. Сначала он оскорбил медрегистраторов, которые предложили ему взять талон, а затем ворвался в кабинет к стоматологу, где в этот момент в кресле находилась пациентка, которой удаляли зуб. Когда врач попросил больного выйти, тот подошел и ударил медика в висок. Хирург упал в обморок прямо на сидевшую в кресле женщину. К счастью, в руках у него в этот момент не было инструментов.

Юристы Республиканского профсоюза работников здравоохранения посоветовали пострадавшему зафиксировать побои, обратиться в полицию и оформить случай как производственную травму. Хирург провел две недели на больничном и получил медзаключение о факте причинения легкого вреда здоровью. В итоге было возбуждено уголовное дело.

За причиненный вред здоровью и моральные страдания агрессивный пациент выплатил потерпевшему 44 тысячи рублей, а также публично извинился перед коллективом поликлиники и направил письмо с извинениями по поводу произошедшего инцидента в СМИ.