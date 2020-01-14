Новости

Макгрегор: Перед боем с Нурмагомедовым я пил всю неделю 08:35
Кудрин назвал масштабы воровства из бюджета 08:34
Tesla учит электрокары разговаривать 08:18
В Ульяновске врачи спасли руку ребенку, пострадавшему от петарды 08:18
В Японии женщина с ножом напала на учителя 08:11
Панарин набрал пять очков в нью-йоркском дерби 07:55
Минтранс не поддержал введение единых требований к перевозке животных 07:52
Дубль Овечкина и первый сухой матч Самсонова принесли победу "Вашингтону" 07:48
Бывший военный аэродром "Пушистый" станет собственностью Сахалина 07:43
По инициативе России СБ ООН обсудит доклад ОЗХО о "химатаке" в Думе 07:32
Российские гандболисты пропустят третью Олимпиаду подряд 06:45
СМИ узнали о планах Трампа получить еще 7,2 млрд на строительство стены 06:05
Лесные пожары привели к сильному загрязнению воздуха в Мельбурне 06:04
Около тысячи беженцев покинули за сутки идлибскую зону деэскалации 05:45
В Сахалинской области назначен новый министр ЖКХ 05:38
Китай купит у США товаров на 200 миллиардов долларов 05:30
В Приморье полицейских будут судить за избиение задержанного 05:21
Глава МИД РФ прибыл с рабочим визитом на Шри-Ланку 05:06
В Петропавловске-Камчатском отменили занятия в школах из-за снегопада 04:52
Десять человек пропали без вести после обвала дороги в Китае 04:51
У Пентагона не было доказательств планов Сулеймани атаковать посольства США 04:49
Житель Камчатки осужден за истязание трехлетнего племянника 04:48
Госдеп США выразил надежду на верное решение КНДР по переговорам 04:37
В Приморье начали набор в туристическую полицию 04:35
В МИД РФ оценили отказ Варшавы отмечать День освобождения от фашистов 04:25
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
В школьных аттестатах появится новая оценка
В школьных аттестатах появится новая оценка
Синоптики рассказали об "островах холода"
Синоптики рассказали об "островах холода"
Что не пропустить по ТВ и в Сети на неделе с 13 по 19 января
Что не пропустить по ТВ и в Сети на неделе с 13 по 19 января
14.01.2020 08:18
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

В Ульяновске врачи спасли руку ребенку, пострадавшему от петарды

Текст: Алексей Юхтанов (Ульяновск)

Сложную операцию по спасению кисти руки ребенку, пострадавшему при взрыве петарды, провели врачи Ульяновской детской областной клинической больницы, сообщили в пресс-службе медучреждения. При этом избежать ампутации части пальца не удалось.

В Петропавловске-Камчатском отменили занятия в школах из-за снегопада

В дни школьных каникул в руках у юного жителя Инзенского района взорвалась петарда. Пострадавший был срочно доставлен в областной центр и госпитализирован.

Медики диагностировали рваную рану руки, контузию и разрывы мягких тканей кисти. По мнению сотрудников медучреждения, ребенок вполне мог бы остаться без руки, если бы не своевременно оказанная помощь. Травматологи произвели сложную операцию с кожной и костной пластикой. Кисть мальчику удалось спасти, однако ему предстоит длительной курс реабилитации.

Происшествия ЧП Несчастные случаи Филиалы РГ Средняя Волга ПФО Ульяновская область

Главное сегодня

Глава МИД РФ прибыл с рабочим визитом на Шри-Ланку
В "Единой России" отвергли идею о налогах для домохозяек
В Иране могли сбить ракетой еще один иностранный самолет
Путин и Меркель обсудили подготовку к конференции по Ливии
Иран признал Пентагон террористической организацией