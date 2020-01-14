В Ульяновске врачи спасли руку ребенку, пострадавшему от петарды

Сложную операцию по спасению кисти руки ребенку, пострадавшему при взрыве петарды, провели врачи Ульяновской детской областной клинической больницы, сообщили в пресс-службе медучреждения. При этом избежать ампутации части пальца не удалось.

В дни школьных каникул в руках у юного жителя Инзенского района взорвалась петарда. Пострадавший был срочно доставлен в областной центр и госпитализирован.

Медики диагностировали рваную рану руки, контузию и разрывы мягких тканей кисти. По мнению сотрудников медучреждения, ребенок вполне мог бы остаться без руки, если бы не своевременно оказанная помощь. Травматологи произвели сложную операцию с кожной и костной пластикой. Кисть мальчику удалось спасти, однако ему предстоит длительной курс реабилитации.