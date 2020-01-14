Судебные приставы разлучили сибирячку с алжирцем-нелегалом

Гражданина Алжира, нелегально проживавшего в Новосибирской области, выдворили на родину. Как рассказали в пресс-службе регионального управления Федеральной службы судебных приставов, в Россию нарушитель прибыл ради любимой девушки.

Со своей сибирской пассией 34-летний алжирец познакомился в соцсетях и после непродолжительной переписки приехал к ней в гости. Все бы ничего, но иностранец решил остаться в Сибири и после того, как его виза закончилась.

Нарушителя обнаружили в декабре прошлого года при проверке частного сектора, правоохранители задержали его в доме сожительницы. Суд признал алжирца виновным по административной статье о нарушении иностранным гражданином правил въезда либо режима пребывания в РФ. В качестве наказания было принято решение о выдворении мужчины за пределы страны.

- После подготовки необходимых документов и приобретения билетов под надзором судебных приставов иностранец покинул Новосибирск и рейсом с пересадкой в Москве отправился в Алжир, - уточнили в областном Управлении ФССП.