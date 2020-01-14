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14.01.2020 09:36
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

Томские врачи спасли ребенка, проглотившего 31 магнит

Текст: Наталья Граф (Томск)
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

В Томске хирурги извлекли из желудка трехлетнего мальчика 31 магнитный шарик.

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Малыш с болями в животе был доставлен в детскую больницу скорой медицинской помощи №2. Состояние его было угрожающим - один из проглоченных шариков уже проник в кишечник.

- В течение нескольких часов он мог соединиться с теми магнитными шарами, которые находились в желудке. В результате чего могла возникнуть перфорация с серьезным перитонитом и более сложным хирургическим вмешательством, - сообщает Департамент здравоохранения Томской области.

Хирурги извлекли все шарики из организма ребенка с помощью фиброгастроскопии с использованием мощного магнита.

По словам томских медиков, это уже десятый подобный случай за последние четыре года. Дети глотают магнитные шарики не только из любопытства, но и потому, что путают их с кондитерскими изделиями. Современные неодимовые игрушки состоят из множества мелких магнитных шариков, имеющих очень мощное магнитное поле.

- Нередко дети проглатывают несколько десятков таких магнитов, - рассказывает главный врач БСМП №2 Андрей Караваев. - Если магниты слиплись, захватив кишечную стенку, то они уже не разъединятся сами. Возникают множественные перфорации, заканчивается все перитонитом. Это тяжелейшие операции. Внутри желудок и кишечник ребенка выглядят как после прострелов пулями.

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Опасные детали глотают не только малыши. В практике хирургов был случай, когда 12-летний подросток "съел" 87 разноцветных магнитных шариков.

Врачи просят родителей не оставлять без присмотра детей, играющих с магнитными игрушками. А если возникли подозрения, что ребенок мог проглотить детали - незамедлительно обращаться за медицинской помощью.

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