В честь самой себя. Томичка дала дочке женский вариант отчества

Жительница Томска Мария Чернобровкина дала своей новорожденной дочке необычное отчество - Марьевна. В честь самой себя.

По словам Марии, она воспитывает ребенка одна и ни минуты не сомневалась, что написать в графе "отчество" при регистрации девочки.

- Я никогда не стану бегать за мужчиной с просьбой признать ребенка, выплатить алименты. Считаю, что если такой человек не хочет быть отцом, то ему не место в свидетельстве о рождении, - рассказала томичка РИА Новости.

Согласно Семейному кодексу, отчество присваивается ребенку по отцу. Еслив графе "отец" стоит прочерк - маму новорожденного просят образовать отчество от любого мужского имени. Но Чернобровкиной удалось найти выход из ситуации. Она вспомнила древнеримского полководца Гая Мария и знаменитого писателя Эриха Марию Ремарка. Мужской вариант имени Мария оказался в словарях, и маленькая Елизавета без проблем получила отчество Марьевна.

Как выяснилось, в последнее время матронимы - женские варианты отчеств - набирают популярными. Одинокие мамы вписывают в свидетельства рождения детей свои имена: Юльевна, Анастасьевич. А феминистка из Барнаула сменила отчество "Александровна" на "Анновна" на уже в сознательном возрасте - так как росла без отца и не хочет носить его имя в паспорте.

На одной из платформ уже размещена петиция с просьбой закрепить женские варианты отчества на законодательном уровне.