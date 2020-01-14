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14.01.2020 22:20
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

Ледяной быт

В Иркутске несколько семей живут в аварийном общежитии
Текст: Ирина Штерман ("Российская газета", Иркутск)
Российская газета - Федеральный выпуск № 5(8059)
СУ СК РФ по Иркутской области приступило к доследственной проверке находящегося в аварийном состоянии общежития Иркутского авиационного училища, где в жутких условиях живут семьи с детьми. Поводом для ее проведения стали публикации в СМИ.

В свое время Иркутское авиационное училище перевели в Челябинск. Но училище уехало, а вольнонаемные работники остались.

Фото: Михаил Сухарев/РГ
В КБР мать с шестью детьми ютилась в холоде в общем зале общежития

Сейчас общежитие напоминает дворец Снежной королевы. В одном крыле прорвало трубу. Аварию устранили, но не до конца - судя по вырастающим ледяным сталактитам, где-то еще течет. К месту прорыва попасть невозможно - подвал полностью затоплен. Из-за этого пол первого этажа превратился в каток, а в соседнем подъезде, где живут люди, стоит сырость: на потолке собирается конденсат, углы промерзают.

- Диалога с властями пока не получается, - констатирует спецкор "Вестей-Иркутск" Елена Малышкина, которая вместе со своими коллегами следит за ситуацией. - Людям нужно новое жилье, а вместо этого их навещают представители органов опеки и грозят "изъятием детей"... За что? За то, что они пытаются создать хоть какой-то уют в промерзшем здании?

По результатам доследственной проверки будет дана правовая оценка действиям должностных лиц администрации Иркутска и принято процессуальное решение.

Происшествия Правосудие Следствие Общество Соцсфера Правительство Следственный комитет Филиалы РГ Восточная Сибирь СФО Иркутская область Иркутск

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