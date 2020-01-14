В Иркутске несколько семей живут в аварийном общежитии

В свое время Иркутское авиационное училище перевели в Челябинск. Но училище уехало, а вольнонаемные работники остались.
Сейчас общежитие напоминает дворец Снежной королевы. В одном крыле прорвало трубу. Аварию устранили, но не до конца - судя по вырастающим ледяным сталактитам, где-то еще течет. К месту прорыва попасть невозможно - подвал полностью затоплен. Из-за этого пол первого этажа превратился в каток, а в соседнем подъезде, где живут люди, стоит сырость: на потолке собирается конденсат, углы промерзают.
- Диалога с властями пока не получается, - констатирует спецкор "Вестей-Иркутск" Елена Малышкина, которая вместе со своими коллегами следит за ситуацией. - Людям нужно новое жилье, а вместо этого их навещают представители органов опеки и грозят "изъятием детей"... За что? За то, что они пытаются создать хоть какой-то уют в промерзшем здании?
По результатам доследственной проверки будет дана правовая оценка действиям должностных лиц администрации Иркутска и принято процессуальное решение.