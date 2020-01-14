В Красноярском крае охотник застрелил товарища, приняв его за хищника

В Красноярском крае мужчина убил на охоте приятеля, перепутав его со зверем.

Как рассказали в СК РФ по Красноярскому краю и Хакасии, ЧП произошло в Абанском районе во время новогодних праздников.

По данным следствия, 37-летний красноярец приехал в поселок Почет 3 января и вместе с двумя местными жителями отправился на охоту. При этом они распределили места, где будут находиться во время загона хищника.

- Но житель краевого центра покинул свое место и зашел в чащу. Второй охотник принял его за силуэт зверя и выстрелил. От полученного ранения мужчина скончался на месте. Подозреваемый уже признал вину, сейчас опрашиваются свидетели. Возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности), - сообщили в СК региона.