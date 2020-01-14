Девятерых жителей Ставрополья заподозрили в экстремизме

В городе Невинномысске Ставропольского края девять человек попали под уголовное преследование из-за подозрений в экстремизме. Как сообщили в пресс-службе следственного управления СК РФ по региону, подозреваемые проводили собрания в своих домах.

"После вступления в законную силу решения Верховного суда о ликвидации одной из религиозных организаций в России подозреваемые проводили собрания граждан в своих домах в городе Невинномысске. Они обсуждали с пришедшими к ним людьми религиозную нетерпимость к представителям иных конфессий, пропагандировали превосходство учений данной организации над другими религиями", - рассказали в СК.

Подозреваемые были приверженцами религиозной организации "Свидетели Иеговы" (запрещена в России). Они держали дома и изучали литературу, которую включили в федеральный перечень экстремистских материалов. Против девятерых человек возбуждено уголовное дело по статье 282.2 УК РФ "Организация и участие в деятельности экстремистской организации".

Как известно, в апреле 2017 года Верховный суд РФ признал "Свидетелей Иеговы" экстремистской организацией и запретил ее деятельность на территории России. Их имущество было обращено в доход государства.