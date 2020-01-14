На Эльбрусе альпинист чудом выжил после падения с высоты 4800 метров

Альпинист из Минска чудом уцелел, сорвавшись ночью во вторник при восхождении на высочайшую гору Европы - Эльбрус. О подробностях операции по спасению экстремала рассказали в пресс-службе ГУ МЧС по Кабардино-Балкарии.

Как выяснилось, мужчина решил покорить гору в одиночку, но не рассчитал сил и сорвался с горы на высоте около 4800 метров над уровнем моря. При падении он получил травму грудной клетки и вернуться обратно без помощи уже не смог. Эвакуировать его отправились сотрудники Эльбрусского высокогорного поисково-спасательного отряда.

"Поступило сообщение, что сорвался альпинист-одиночка из города Минска, 1983 года рождения, попросил о помощи. Он заранее зарегистрировал маршрут в МЧС, поэтому знали, где искать. Спустили его еще до рассвета, - рассказали "РГ" в пресс-службе чрезвычайного ведомства.

Жителя Беларуси спустили на поляну Азау и передали медикам, сейчас его жизни ничего не угрожает. После эвакуации альпиниста, по информации официального аккаунта в Instagram ГУ МЧС по КБР, появилось видео спасения.

В ведомстве также напомнили, что туристические маршруты по Эльбрусу несут повышенную опасность и попросили любителей экстрима быть предельно внимательными.