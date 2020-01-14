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14.01.2020 19:18
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

В Дагестане несколько десятков человек отравились питьевой водой

Текст: Алена Ларина (Махачкала)

В дагестанском Кизляре более трех десятков человек попали в больницу с пищевым отравлением, причиной которого стала питьевая вода. Об этом "РГ" сообщили в мэрии.

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В микрорайоне Черемушки местные жители самовольно проложили канализационные трубы, соединив их с городской дренажной системой. Во время проведения работ была повреждена водопроводная труба, из-за чего и произошло отравление.

Сначала были госпитализированы девять пострадавших, но шестерым из них позже был поставлен диагноз - ротовирусная инфекция. Теперь в больнице находятся 32 человека, десять из них - дети. Несколько отравившихся отказались от госпитализации.

Сейчас в микрорайон Черемушки Кизляра организована доставка питьевой воды, ее централизованная подача временно прекращена. Туда направлены 15 бригад медиков, которые проверяют население на наличие вируса.

В местных школах также пока используется только бутилированная вода.

Происшествия ЧП Филиалы РГ Юг России СКФО Дагестан

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