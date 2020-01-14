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Рубрика: Экономика
Проект: В регионах

Лишнее звено?

Два крупных центра для хранения и переработки плодоовощных культур построят в Петербурге и Ленобласти
Текст: Мария Голубкова
Российская газета - Экономика Северо-Запада № 4(8058)
Сразу два крупных центра для хранения и переработки плодоовощных культур запланировали построить инвесторы в Санкт-Петербурге и Ленобласти. Однако и эксперты, и представители малого и среднего агробизнеса не вполне уверены в их необходимости: у крупных сетей есть свои хранилища, а для мелких производителей еще одно звено в цепочке "производитель - покупатель" невыгодно.
Для ряда производителей проблема хранилищ вообще не важна. Фото: Сергей Николаев/РГ Для ряда производителей проблема хранилищ вообще не важна. Фото: Сергей Николаев/РГ
Для ряда производителей проблема хранилищ вообще не важна. Фото: Сергей Николаев/РГ

Идею строить оптово-распределительные центры (ОРЦ) для нужд небольших аграрных хозяйств и фермеров некоторое время назад признали целесообразной на федеральном уровне. Из-за отсутствия хранилищ в сезон сбора урожая цены падают настолько, что производителям не удается даже окупить расходы.

Фото: Сергей Субботин/ РИА Новости
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Например, в этом году в Псковской области был отличный урожай яблок. Поэтому заготконторы принимали их по цене от 50 копеек до одного рубля за килограмм. В магазинах Петербурга в это время цена отечественные яблок - от 50 рублей за килограмм, то есть в 100 раз дороже. Крупные хранилища, в которых можно взять в аренду определенный объем, могли бы решить эту проблему: производитель хранит свой урожай в надлежащих условиях и продает по мере необходимости или в условиях наилучшего ценового предложения.

Работа по созданию федеральной сети ОРЦ была начата в 2014 году. Однако спустя пять лет прекратилась.

- Ничего удивительного в этом нет, - считает директор Научно-образовательного центра финансовых технологий Финансового университета при Правительстве РФ Дмитрий Трофимов. - Поддержку со стороны бизнеса данные проекты, как правило, не находят. Этот факт должен уже сам по себе навести на мысли о том, насколько будут рентабельны такие предложения.

По мнению Трофимова, главный просчет в данном случае - отсутствие документа стратегического планирования. Например, существует Стратегия развития торговли в РФ на 2010-2015 годы и период до 2020 года, отдельно существуют меры поддержки сельхозпроизводителей на федеральном уровне и льготы, которые могут предоставлять регионы.

Однако без "концепции развития товарного рынка, в которой оговаривается и его структура, и регулирование конкуренции, и возможность для государства влиять на ценообразование, говорить об обоснованности развития сети ОРЦ нет оснований".На этом фоне, уверяют эксперты, проекты по строительству ОРЦ в Гатчинском районе и Шушарах стоит расценивать как обычные бизнес-проекты.

Сами фермеры пока в выгодность такой схемы урожая не верят, утверждают эксперты

- Закупочные цены у таких ОРЦ на минимальном уровне, поэтому фермеры стараются обеспечить себе сбыт собственными силами, - считает член президиума "Опора России" Юрий Савелов. - В европейских странах подобные центры существуют в формате кооперативов, когда каждый участник имеет в этой структуре небольшую долю. У нас же функция ОРЦ - лишь принять продукцию от фермеров, расплатиться с ними, и на этом все заканчивается. Официальная информация о проекте в Гатчинском районе эту точку зрения подтверждает.

- Инвестор планирует строительство четырех овощехранилищ вместимостью до 10 тысяч тонн, предприятия по переработке овощей и фруктов мощностью 7,6 тысячи тонн в год с производством желирующих компонентов, в том числе пектина, мощностью до одной тысячи тонн в год, - сообщили в правительстве Ленинградской области. - В настоящее время достигнуты предварительные договоренности о поставках сырья: фруктов - из Краснодарского края, Липецкой, Тамбовской и Воронежской областей, овощей - из Ленинградской области и регионов Северо-Запада.

Строительство комплекса в Дружной Горке должно быть завершено к 2024 году, ОРЦ в Шушарах планируется запустить на два года раньше - в 2022-м. Информации о том, что хотя бы часть площадей комплекса может сдаваться в аренду, в официальном описании проектов нет. Однако представители компаний-инвесторов рассказали корреспонденту "РГ", что такое намерение есть.

Фото: Николай Хижняк/РИА Новости
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- Тем, кому заниматься сбытом в течение года не хочется по тем или иным причинам, мы готовы в начале сезона предлагать ориентировочные закупочные цены, - поясняет генеральный директор ООО "Оптово-распределительный центр" Светлана Тучкова. - Но поскольку оборудование для хранения дорогостоящее - ведь сельхозпродукции необходим не просто ангар, а своя температура для каждого вида овощей и фруктов, - готовы и предоставлять свои площади производителям.

Сами фермеры пока в выгодность такой схемы не верят. По мнению главы крестьянского хозяйства "Прометей" из Псковской области Алексея Конашенкова, который сейчас обрабатывает ежегодно около 300 гектаров земли и занимается производством овощей, картофеля, зерна, сена, клубники, а также откормом крупного рогатого скота на мясо, для Северо-Запада создание ОРЦ вообще не имеет смысла.

- Может быть, в каком-то регионе такой центр и нужен, - полагает он. - Но благодаря менеджменту и нормальному маркетингу можно обойтись и без этого. Оптимально - каждому фермеру за счет государства сделать по нормальному хранилищу, а ОРЦ заменить на службу подбора клиентов.

Экономика АПК Филиалы РГ Северо-Запад СЗФО Санкт-Петербург СЗФО Ленинградская область

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