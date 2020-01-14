Какие изменения ждут петербургских предпринимателей в 2020 году

В 2020 году петербургский бизнес ждет множество изменений. Помимо новых правил, продиктованных вступившими в силу поправками в федеральное законодательство, предпринимателям Северной столицы, нужно привыкать и к городским законам. Общий тренд позитивный: добросовестным и эффективным помогут, лазейки для тех, кто пользовался городскими преференциями и не приносил особой пользы, закроют.

Вычет для заводов

С 1 января в Петербурге начал действовать принципиально новый механизм поддержки крупных предприятий - инвестиционный налоговый вычет. Суть в том, что производители смогут возмещать затраты на покупку и модернизацию оборудования. Возвращаются средства из налога на прибыль организаций. Этот налог частично идет в федеральный бюджет, частично - в региональный. Из доли, отправляющейся в федеральную казну, можно вернуть до 10 процентов средств, а из петербургской - до 90.

Как сообщили "РГ" в комитете по экономической политике и стратегическому планированию, на вычет смогут претендовать предприятия, работающие в сфере промышленности и железнодорожного транспорта. Механизм уже начал действовать. Но, чтобы получить возмещение в этом году, предприятиям нужно было официально принять решение об использовании вычета и прописать его в учетной документации до 31 декабря 2019 года. Те, кто не успел, смогут претендовать на вычет в 2021-м, а сама льгота будет действовать до 2028 года.

Для соискателей установлены довольно жесткие критерии. Так, промышленные компании смогут получить льготу при условии, что не менее 70 процентов от всей выручки приходится на обрабатывающие производства. Это позволит отсеять фирмы, где промышленное производство не является основным видом деятельности. Также льгота рассчитана на относительно крупные фирмы, в штате компании должно числиться не менее 100 человек. Вычет действует не только для тех фирм, которые, узнав о льготе, решили срочно поменять оборудование, но и для компаний, где уже прошла модернизация. Важно, что оборудование не должно быть старше пяти лет.Вычет не подразумевает полного освобождения от налога на прибыль. Его ставка для предприятий по всей стране составляет 20 процентов. Компании, которые воспользуются вычетом, фактически заплатят 10 процентов.

Для железнодорожных компаний правила немного другие. Здесь льгота будет распространяться не на модернизацию оборудования конкретного предприятия, а на объект недвижимости, относящийся к железнодорожному транспорту. Причем вложения в этот объект должны составить не менее 500 миллионов рублей. А со следующего года возможно полное освобождение объектов от налога на имущество - при условии, что инвестор вложил в них не менее полутора миллиардов рублей за три года. Тема актуальна, ведь сейчас в Петербурге трансформируется железнодорожная инфраструктура, создаются условия для запуска электрички и полукольца по аналогии с московским МЦК.

Лазейки для тех, кто пользовался городскими преференциями и не приносил особой пользы, закроют

По словам председателя комитета по экономической политике и стратегическому планированию Валерия Москаленко, значительная часть льгот по налогу на прибыль организаций рассчитана до конца 2022 года. Для инвесторов, которые только собираются начать крупный проект, эти льготы не подойдут просто потому, что компании не успеют ими воспользоваться. Именно поэтому и введен новый механизм поддержки.

Летние кафе добавят в схему

Изменения затронули не только крупные компании. С начала года в Петербурге вновь поменялись правила для схемы размещения нестационарных торговых объектов (НТО). Теперь в схему будут включены площадки для летних кафе. Нововведение касается участков площадью более 30 квадратных метров и уличных кафе площадью свыше 18 "квадратов".

В последние годы проблема летних кафе стояла в Петербурге довольно остро. Огромное количество заведений пристраивали к своим ресторанам летние веранды и никак это не оформляли. На центральных улицах это приводило к тому, что веранды шли рядами и занимали часто весь тротуар.

Многие бизнесмены и рады были бы сделать все правильно и по закону, но механизма не было. С новым постановлением у бизнеса впервые за много лет появляется время изучить норматив и подать заявку заранее. А сами пристройки можно будет размещать круглый год.

В 2020 году некоторые изменения ждут и киоскеров. Еще в прошлом году в Петербурге началась инвентаризация НТО, в нынешнем году сотрудники комитета имущественных отношений правительства города (КИО) ставят задачу выявлять не только незаконные объекты, но и те, что занимают больший участок, чем положено. Крупногабаритных киосков, напоминающих полноценные магазины, в Петербурге более чем достаточно. В этом году к таким ларькам будет повышенное внимание, нарушителей заставят сократить торговую площадь до размеров реально занимаемого участка.

Мини-ТЦ на участках строят состоятельные бизнесмены. Но многие киоскеры едва сводят концы с концами. Еще осенью в Петербурге изменили правила оплаты аренды за место. Раньше киоскеры должны были вносить плату раз в квартал. Это для многих было обременительно. Теперь предприниматели платят раз в месяц. В текущем году в КИО могут изменить форму договоров, но сам принцип оплаты останется тем же самым.

Место для НКО

С начала года в Петербурге изменились правила льготной арендной платы для социальных НКО и общественных организаций. Раньше на льготную аренду могли претендовать организации, которые платили в год не более 4550 рублей за квадратный метр.Эта система не позволяла пользоваться льготами новым организациям, которые только начали работать в городе, ведь таких цен на рынке коммерческой недвижимости в Петербурге давно нет. НКО и общественные организации традиционно арендуют помещения в городском фонде социально значимых объектов.

С 1 января порог по льготной арендной ставке для социальных НКО и общественных организаций составляет 7045 рублей 53 копейки. И эта сумма может повышаться ежегодно с учетом инфляции. Таким образом, появляется возможность значительно увеличить фонд социально значимых объектов. В конце года там находилось порядка 4300 помещений.

Органике - да, пальмовому маслу - нет

Ряд нововведений касается потребительского рынка. Так, с начала года петербургские производители пальмового масла, которые применяли упрощенную схему налогообложения, не смогут пользоваться льготами, предусмотренными для пищевиков. Их налоговая ставка составит семь процентов. Как объяснили "РГ" в парламенте Северной столицы, планов поддерживать производителей и переработчиков пальмового масла не было изначально, но эти компании по умолчанию числились как производители пищевой продукции и получали те же льготы, что и, например, производители молока. Сейчас эта лазейка закрыта.

Параллельно в Петербурге были приняты поправки в городской закон о продовольственной безопасности, где появился новый термин - "органическая продукция". Как следует из текста документа, органическую продукцию будут закупать для городских закромов, а ее производители получат поддержку. Дело в том, что с 1 января в России начал действовать федеральный закон "Об органической продукции", где прописано, что такое органические продукты, как их производить и хранить.