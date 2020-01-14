Низкие зарплаты, дефицит рабочей силы и завышенные ожидания - рынок труда в Псковской области переживает кризис. Сегодня каждый пятый житель региона зарабатывает меньше 15 тысяч рублей в месяц. Рекрутинговые агентства говорят о падении предложений в 2019 году на четверть и нежелании псковичей учиться и работать в новых условиях.

По данным Росстата, в 2019 году в Псковской области 21,8 процента жителей зарабатывали менее 15 тысяч рублей в месяц. Медианная зарплата для Псковщины - 22,5 тысячи рублей. Для России - 32,9 тысячи. На Северо-Западе сегодня псковичи зарабатывают меньше всех.

- Псков - регион неразвитой экономики, и сейчас ситуация напряженнее, чем в 2018 году, по ряду параметров: снижение количества вакансий на рынке труда, уменьшение заработной платы, снижение оптимизма у соискателей, - говорит о ситуации директор кадрового агентства в Пскове Светлана Винницкая. - Оптимизм рассматриваю отдельно, как компетенцию. Поскольку считаю, что позитивный настрой человека на работу, вера в перспективу, жизнерадостность - это важнейший ресурс для работодателя.

Позитивно и оптимистично настроенный работник готов созидать и создавать новый продукт, уверены рекрутеры. Но таких в этом году все меньше и меньше в Псковской области.

По данным Псковстата, осенью 2019 года в регионе проживало 329 тысяч человек трудоспособного возраста. Рабочей силой специалисты-статистики считают всех, кто старше 15 лет. Даже старшеклассников, студентов и пенсионеров. Потенциально они могут работать - временно или совмещать учебу с подработкой.

В то же время 17,2 тысячи человек в регионе Псковстат считает безработными, если руководствоваться методологией Международной организации труда (МОТ). А вот официально статус безработного имели немногим более двух тысяч человек - те, кто стоял на учете в государственном центре занятости. За этот год безработных официально стало меньше на 17 процентов. Но это совсем не значит, что люди устроились на предприятия или начали заниматься бизнесом. Кто-то просто не желает оформлять документы в центре занятости, кто-то уезжает на заработки в мегаполисы.

Псков - регион неразвитой экономики, и сейчас ситуация напряженнее, чем в 2018 году

Дело в том, что МОТ относит к безработным не официально зарегистрированных и ищущих работу, а всех потенциально готовых работать, но в настоящее время не трудоустроенных.

Сегодня псковичей массово зазывают на работу в Ленобласть и Санкт-Петербург. Предложения - от 40 тысяч рублей и выше, в зависимости от дополнительных бонусов от предприятия.

- Мы акцентируемся на работе вахтовым методом. Работа есть. Другой вопрос: люди не хотят работать, а хотят много денег и чтобы им работодатель предоставил много бонусов. Начиная от проезда и до проживания и питания, - поясняет директор кадрового агентства Светлана Журомская. - Хотят, чтобы зарплата была от 60 тысяч рублей и при полном обеспечении. Но это нереально. Есть и другая сторона: мало профессионалов. Даже наличие документов не говорит, что перед вами хороший специалист.

Учиться,уверены рекрутеры Пскова, люди тоже не хотят. Вот вакансия из Питера: предприятие набирает учеников и обучает остеклять новостройки, стипендия - 40 тысяч рублей, а после трудоустройства - от 60 тысяч. Но желающих не найти.

Псковичи за меньшие деньги готовы оставаться дома. В мегаполисы старается уехать молодежь, а старшее поколение не всегда связывает свою жизнь с большим городом. Работу ищут через знакомых, в социальных сетях и редко в центре занятости.

- Уже 10 лет не могу устроиться в Пскове на работу. Перебиваюсь случайными шабашками, работа на частника - тысяча рублей за смену или как договоришься, - рассказал Валерий. - Меня устроили бы 40 тысяч в месяц на стройке, я и каменщик, и жестянщик, и плотник, и печь могу сложить. Но - возраст. Не берут после 50 лет.

По официальным данным Комитета по труду и занятости Псковской области, в 2019 году больше всего в регионе искали обработчиков рыбы (216 вакансий со средней зарплатой 25 тысяч), на втором месте - подсобные рабочие (84 вакансии с зарплатой 12 тысяч рублей). Требовались на Псковщине в прошлом году и 18 почтальонов за 10 тысяч в месяц; или вот 12 трактористов с зарплатой в 14 тысяч.

Все меньше псковичей идут в поисках работы в центр занятости. В социальных сетях десятки групп, которые размещают объявления и предлагают заработать. Листаем и смотрим свежие вакансии: менеджер по продаже дверей - 15 тысяч рублей; промоутер, смена четыре часа - 600 рублей; представитель, мобильный агент банка - от 15 тысяч; логист - 20 тысяч; продавец в магазин спецодежды - 15 тысяч; охранник - 19 тысяч.Требования работодателей часто завышены.

Предприятие набирает учеников со стипендией 40 тысяч рублей, но желающих не найти

- За прошлый год на 20-25 процентов упал спрос на специалистов. Причина: предприятия больше оптимизируются, пытаясь сократить издержки на персонал, - уверена Светлана Винницкая. -Бизнес идет на уменьшение количества персонала и перераспределение обязанностей без увеличения зарплат. Обязанности ушедшего сотрудника передаются его коллегам, и они должны сейчас понимать, что "работают за себя и за того парня". Номинально зарплата, может быть, и не уменьшается, но за меньшие деньги сотрудники нагружаются большей работой.

В целом в 2020 году больших потрясений и изменений на рынке труда в Псковской области ожидать не стоит, уверены эксперты. Массового оттока в мегаполисы уже не будет, кто хотел и мог - уехали. Для роста зарплат в регионе явных предпосылок тоже нет.