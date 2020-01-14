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14.01.2020,  
16:38
Текст:  Светлана Цыганкова

Корвет "Гремящий" испытал новый комплекс оружия в Баренцевом море

Фото: Пресс-служба Северного флота Фото: Пресс-служба Северного флота
Фото: Пресс-служба Северного флота

Головной корвет проекта 20385 "Гремящий" успешно испытал новый комплекс морского оружия. В Баренцевом море он выполнил торпедную стрельбу по подводной и надводной целям.

Фото: Twitter.com
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Как сообщил начальник пресс-службы Северного флота капитан 1 ранга Вадим Серга, госиспытания корвета обеспечивал экипаж малого противолодочного корабля "Снежногорск". А одна из субмарин выступила в роли подводного противника.

Новый корвет "Гремящий" проходит государственные испытания на Северном флоте с 13 ноября прошлого года. В Белом море экипаж корабля уже выполнил стрельбы крылатыми ракетами "Калибр" и "Оникс" по береговой и морской целям, в Баренцевом - артиллерийскими установками А-190 и АК-630 по имитированным воздушным целям.

"Гремящий" - головной корвет проекта 20385. Заложен 1 февраля 2012 года на "Северной верфи" в Санкт-Петербурге. Предназначен для обнаружения и уничтожения подводных лодок и надводных кораблей, высадки десанта, решения задач в ближней морской зоне. Оснащен ракетами "Калибр". Отличается меньшей оптической, радиолокационной и акустической заметностью. Назван в честь легендарного эсминца Северного флота времен Великой Отечественной войны.

Кстати, в Баренцевом море также завершил этап госиспытаний еще один корабль - первый серийный фрегат проекта 22350 "Адмирал Касатонов". Он отработал стрельбы по береговой цели артустановкой универсального калибра А-192 в прибрежных полигонах боевой подготовки Северного флота.

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