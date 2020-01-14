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Текст:   Мария Голубкова  (Санкт-Петербург)
19:22 14.01.2020
Российская газета - Федеральный выпуск № 5(8059)

Строили - не построили

КС запретил требовать возврата субсидии на жилье с добросовестных граждан

Конституционный суд РФ освободил жительницу Ростовской области Марину Алисову от финансового долга перед государством. До последнего времени сотрудница сельской больницы отдавала половину зарплаты в счет погашения социальной выплаты на приобретение жилья. Однако после вынесенного решения ее дело должно быть пересмотрено.
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

В общей сложности разбирательство заняло почти четыре года. Весной 2015 года семья решила строить дом и заключила договор с индивидуальным предпринимателем. Социальную выплату оформили летом того же года - в общей сложности почти 1,1 миллиона рублей и вместе с собственными деньгами перечислили подрядчику. Но в сентябре работы остановились, стройматериалы исчезли, а подрядчик перестал выходить на связь.

Фото: istock
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Между тем, согласно требованиям Министерства сельского хозяйства Ростовской области, после получения выплаты на строительство жилья и регистрацию права собственности отводится год и пять месяцев. Несмотря на то что деньги были потрачены целевым образом, дом Алисова так и не получила и, соответственно, право собственности зарегистрировать не могла. В отсрочке чиновники ей отказали, а позже через суд потребовали вернуть деньги. И хотя такое основание, как неисполнение обязательств третьими лицами, не предусмотрено федеральным законодательством, суд принял решение в пользу власти, а не гражданина.

Марина Алисова считает, что примененный в ее деле подход фактически носит карательный характер, поскольку "не допускает применения вариантов лояльности к получателю выплаты в случае объективной невозможности исполнить ее предписание в установленный срок по независящим от него причинам".

Кроме того, налицо нарушение конституционного принципа равенства перед законом и судом, потому что право на социальную выплату ставится в зависимость лишь от факта соблюдения указанных сроков.

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На это и обратили внимание судьи. В тексте решения КС прямо указано, что "не может производиться взыскание денежных средств с гражданина, если он проявил заботливость и осмотрительность и предпринял все зависящие от него меры для регистрации права собственности".

- Не должна игнорироваться и достаточность установленного срока для строительства (приобретения) жилого помещения исходя из выбранного гражданином способа реализации потребности в жилище, - указал КС.

Фото: iStock
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Оспоренные нормы Типового положения о предоставлении социальных выплат на строительство (приобретение) жилья гражданам РФ, проживающим в сельской местности, признаны не противоречащими Конституции, однако решения судов об их взыскании должны приниматься "на основе установления и исследования всех имеющих значение для разрешения дела обстоятельств, в том числе причин пропуска данного срока".

Иная трактовка, сказано в решении суда, "означала бы сугубо формальный подход к отправлению правосудия и судебной защите прав граждан и вступало бы в противоречие со статьями 18 и 46 Конституции РФ".

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