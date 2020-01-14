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14.01.2020 17:49
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

На Вологодчине задержали отца, убившего полуторагодовалую дочь

Текст: Светлана Цыганкова (Вологодская область)

Житель села Шуйское Междуреченского района убил свою полуторагодовалую дочь. Привез ее на машине в Вологду и оставил недалеко от проходной хлебозавода. Молодого отца задержали, сообщила во вторник пресс-служба регионального Следственного комитета.

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О том что в припаркованном автомобиле находится тело ребенка, следователи узнали в понедельник вечером. На место сразу же выехала оперативная группа. Она действительно обнаружила маленькую девочку с кровоподтеками и ссадинами, которые свидетельствовали о насильственной смерти. Судебно-медицинская экспертиза установила причину - закрытая черепно-мозговая травма.

Сразу нашли и родителей. Они проживают в селе Шуйское. Именно там отец, 1991 года рождения, в состоянии алкогольного опьянения ударил по голове свою малолетнюю дочь, а потом ушел из дома. О смерти ребенка ему сообщила жена. Тогда он забрал тело дочки и отвез в Вологду, где и оставил в машине.

Возбуждено уголовное дело по статье 105 УК РФ - убийство малолетнего ребенка. Назначены экспертизы, в том числе и телесных повреждений у матери ребенка, а также обследование детей в семье. Проверяются условия их жизни и воспитания. Начата процессуальная проверка в отношении должностных лиц органов системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних.

Происшествия Преступления Криминал Филиалы РГ Северо-Запад СЗФО Вологодская область

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