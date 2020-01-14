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14.01.2020 12:25
Рубрика: Экономика
Проект: В регионах

Замок под Калининградом выставили на продажу по цене квартиры в Москве

Текст: Ульяна Вылегжанина (Калининградская область)
Фото: Игорь Зарембо/РИА Новости Фото: Игорь Зарембо/РИА Новости
Фото: Игорь Зарембо/РИА Новости

Власти Калининградской области выставили на торги замок Тевтонского ордена Прейсиш-Эйлау. Начальная минимальная цена контракта, как говорится в информационном сообщении о проведении конкурса, составляет 6,3 миллиона рублей с учетом НДС.

Фото: Auto.ru
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По данным сервиса ЦИАН, это чуть ли не дешевле, чем квартира в столице.

Это уже вторая попытка продать объект культурного наследия XIV века, расположенный в городе Багратионовске. Замок включили в прогнозный план приватизации в 2017 году, а в 2018-м состоялись первые торги. Инвесторам тогда предложили приобрести средневековое здание за 9,7 миллиона рублей, но желающих не нашлось.

У Прейсиш-Эйлау непростая судьба. Передовое укрепление объекта, форбург, пережило Вторую мировую войну. В советские годы подвалы замка и строения форбурга использовал в качестве складов районный потребсоюз. В конце 90-х годов предприниматель попытался открыть в средневековом здании отель с рестораном, но план реализовать не удалось.

С тех пор замок постепенно ветшает, превращаясь в руины. В 2014 году ситуацию усугубил пожар, серьезно повредивший крышу.

В 2015-м памятник перешел из федерального ведения в региональное. Областные власти решили найти замку частного собственника, надеясь, что инвестор поможет региону сохранить этот важный объект.

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Первые торги результатов не дали. Сейчас объявлен второй конкурс, причем начальная цена лота по сравнению с 2018 годом снизилась в полтора раза. За 6,3 миллиона рублей продается сам замок площадью 3,6 тысячи квадратных метров и земельный участок площадью 45,8 тысячи квадратов.

Правда, от инвестора потребуются существенные финансовые вложения. Победитель, помимо прочего, должен будет принять необходимые меры для сохранения объекта культурного наследия - провести научно-исследовательские и проектные работы, консервацию, ремонт и так далее.

Заявки принимаются до 31 января. Подведение итогов конкурса запланировано на 11 февраля.

Экономика Недвижимость Коммерческая недвижимость Филиалы РГ Северо-Запад СЗФО Калининградская область

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