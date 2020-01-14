Замок под Калининградом выставили на продажу по цене квартиры в Москве

Власти Калининградской области выставили на торги замок Тевтонского ордена Прейсиш-Эйлау. Начальная минимальная цена контракта, как говорится в информационном сообщении о проведении конкурса, составляет 6,3 миллиона рублей с учетом НДС.

По данным сервиса ЦИАН, это чуть ли не дешевле, чем квартира в столице.

Это уже вторая попытка продать объект культурного наследия XIV века, расположенный в городе Багратионовске. Замок включили в прогнозный план приватизации в 2017 году, а в 2018-м состоялись первые торги. Инвесторам тогда предложили приобрести средневековое здание за 9,7 миллиона рублей, но желающих не нашлось.

У Прейсиш-Эйлау непростая судьба. Передовое укрепление объекта, форбург, пережило Вторую мировую войну. В советские годы подвалы замка и строения форбурга использовал в качестве складов районный потребсоюз. В конце 90-х годов предприниматель попытался открыть в средневековом здании отель с рестораном, но план реализовать не удалось.

С тех пор замок постепенно ветшает, превращаясь в руины. В 2014 году ситуацию усугубил пожар, серьезно повредивший крышу.

В 2015-м памятник перешел из федерального ведения в региональное. Областные власти решили найти замку частного собственника, надеясь, что инвестор поможет региону сохранить этот важный объект.

Первые торги результатов не дали. Сейчас объявлен второй конкурс, причем начальная цена лота по сравнению с 2018 годом снизилась в полтора раза. За 6,3 миллиона рублей продается сам замок площадью 3,6 тысячи квадратных метров и земельный участок площадью 45,8 тысячи квадратов.

Правда, от инвестора потребуются существенные финансовые вложения. Победитель, помимо прочего, должен будет принять необходимые меры для сохранения объекта культурного наследия - провести научно-исследовательские и проектные работы, консервацию, ремонт и так далее.

Заявки принимаются до 31 января. Подведение итогов конкурса запланировано на 11 февраля.