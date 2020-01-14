Под Петербургом при полицейской погоне сгорел автомобиль с водителем

В Красном Селе сотрудники ГИБДД начали проверку по факту ДТП, в котором погиб водитель легкового автомобиля Daewoo Nexia. Иномарка уходила от полицейской погони.

Как сообщает УГИБДД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области, все началось с того, что около 02.40 утра наряд ППС заметил в Ропше иномарку, которая ехала с нарушением правил дорожного движения.

Сотрудники ППС потребовали, чтобы иномарка остановилась. Но водитель нажал на газ и направил свою Daewoo Nexia в направлении Красного Села. Началась погоня.

Уже в Красном Селе возле дома №37 по улице Свободы иномарка протаранила деревянный забор и врезалась в кирпичный частный дом. При столкновении машина загорелась.

Водитель легковушки умер еще до приезда "скорой". Причины случившегося выясняются. Сотрудники ГИБДД в данное время устанавливают личность водителя. В салоне машины они нашли документы на 30-летнего гражданина одного из государств СНГ, но пока нельзя со стопроцентной уверенностью утверждать, что права принадлежали погибшему водителю.