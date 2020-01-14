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14.01.2020,  
18:29
Текст:  Антон Валагин

Под Петербургом развернут новый тип ПВО

Фото: Виталий Кузьмин/vitalykuzmin.net Фото: Виталий Кузьмин/vitalykuzmin.net
Фото: Виталий Кузьмин/vitalykuzmin.net

Первая зенитная система С-350 "Витязь" встанет на боевое дежурство в Ленинградской области.

Напомним, в декабре первый комплект С-350 был передан военным. Зенитчики провели установочные стрельбы, отработали поиск, обнаружение  и условное уничтожение реальных воздушных целей - в их роли выступили истребители МиГ-29СМТ.

Фото: Пресс-служба Северного флота
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В ближайшее время "Витязь" прибудет к месту постоянной дислокации под Санкт-Петербургом, пишет ТАСС со ссылкой на Минобороны РФ. До 2027 года армия получит 12 дивизионов С-350. А в текущем году войска ПВО примут на вооружение четыре полка зенитных систем С-400 "Триумф" и шесть дивизионов систем ПВО "Панцирь-С".

Зенитный ракетный комплекс С-350 "Витязь" предназначен для перехвата воздушных и баллистических целей в радиусе 60 километров на высоте до 30 км. Одна боевая машина несет 12 ракет, время приведения в боевую готовность с марша - 5 минут. Помимо пусковых установок в комплект входят многофункциональный радар и пункт управления, размещенные на четырехосных колесных шасси БАЗ. Система управления позволяет одновременно обстреливать 16 аэродинамических или 12 баллистических целей, наводя на каждую по две ракеты.

Особенно эффективен "Витязь" против низколетящих целей - например, крылатых ракет. Поскольку технические характеристики радара позволяют обнаружить их на предельной дальности поражения, в действительности "Витязь" успевает сбить как минимум вдвое больше целей, нежели указано в его ТТХ. Перехватив одну группу на дистанции в 20-25 километров, С-350 успевает захватить и уничтожить следующие цели, прежде чем они выйдут из зоны поражения.

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