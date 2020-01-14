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Рубрика: Власть
Проект: В регионах

Задача с уравнением

Регионы Северо-Запада просят пересмотреть механизмы распределения федеральных дотаций
Текст: Ульяна Вылегжанина (СЗФО)
Российская газета - Экономика Северо-Запада № 4(8058)
Методику распределения дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности между субъектами РФ необходимо усовершенствовать. С инициативой, связанной с учетом акцизов на нефтепродукты, выступили псковские законодатели. Если объем акцизов в регионе возрастает, размер федерального транша уменьшается. Однако тратить "нефтяные деньги" можно только на содержание и ремонт дорог. В результате областные бюджеты сталкиваются с нехваткой средств на исполнение других социальных обязательств, и эта проблема требует решения.
Сегодня тратить "нефтяные деньги" можно только на содержание и ремонт дорог Фото: Павел Львов/РИА Новости Сегодня тратить "нефтяные деньги" можно только на содержание и ремонт дорог Фото: Павел Львов/РИА Новости
Сегодня тратить "нефтяные деньги" можно только на содержание и ремонт дорог Фото: Павел Львов/РИА Новости

Дорогие дороги

Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности получают все регионы-реципиенты. В СЗФО к ним относят восемь субъектов, за исключением Санкт-Петербурга, Ленобласти и НАО. Размер дотаций зависит от огромного количества показателей, в том числе налоговых.

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Для ряда регионов, таких как Мурманская область, дотации исчисляются десятками миллионов рублей и не играют важной роли в формировании доходной части казны. Но есть и субъекты, чье финансовое положение во многом зависит от размера федерального транша. К примеру, в Псковской области общий объем доходов регионального бюджета в 2020 году оценивается примерно в 35 миллиардов рублей. Из них порядка 4,7 миллиарда составят дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности.

Еще более весомую долю в структуре доходов псковской казны занимают акцизы на нефтепродукты. Их совокупный объем в текущем году должен превысить пять миллиардов рублей, это почти четверть всех налоговых поступлений. При этом распределением "нефтяных денег" между российскими регионами занимается федеральный центр, оказать прямого влияния на процесс субъекты РФ не могут.

- Как известно, акцизы зачисляются в дорожный фонд и могут быть использованы только на содержание и ремонт дорог регионального и муниципального значения, - разъясняет суть проблемы председатель Псковского областного cобрания депутатов Александр Котов. - Это, конечно, хорошее дело - дорогами заниматься надо. Но с ростом налогового потенциала, который преимущественно обусловлен ростом акцизов, уменьшается расчетная величина дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности, которая направляется нам из федерального бюджета. То есть, условно говоря, налоговые поступления растут, значительную их часть мы не можем использовать на текущие расходы, при этом поддержка из федерального центра сокращается. Если посмотреть по другим субъектам, наиболее близки нам Орловская и Смоленская области, но и там доля акцизов не такая значительная.

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Псковские депутаты предложили ориентироваться на средние по стране акцизные показатели, а не на реальные региональные цифры. Инициатива прозвучала на заседании комиссии по вопросам межбюджетных отношений и налоговому законодательству совета законодателей при парламенте РФ, и ее сочли справедливой. Более того, члены комиссии предложили в принципе не учитывать долю акцизов при определении налогового потенциала регионов. Решение комиссии направят в президиум совета законодателей, а затем в правительство РФ.

Собираемость платежей за капремонт по итогам 2019-го достигла 94%

Методика распределения дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности пересматривается каждый год. Одно из важных новшеств 2019-го связано с учетом численности населения субъектов РФ.?Раньше расчет дотации на очередной финансовый год происходил на основании данных о количестве жителей за отчетный период. Теперь принимаются во внимание прогнозные показатели.

О том, что методика нуждается в подобной корректировке, еще в начале прошлого года говорили аудиторы Счетной палаты РФ. Предполагалось, что регионы, в которых отмечается прирост численности населения, смогут благодаря новшеству нарастить объем дотаций. Однако федеральный центр учел только прогноз естественного прироста населения (соотношение рождаемости и смертности), оставив без внимания миграционный прирост (соотношение прибывших на постоянное место жительства и уехавших жителей). Из-за этого субъекты Северо-Запада в этом году недосчитались дотаций.

Детального анализа прироста населения за 2019 год пока нет. Согласно обобщенным данным за 2016-2018 годы, единственным дотационным субъектом СЗФО, где наблюдалась положительная динамика численности жителей, стала Калининградская область. При этом смертность в регионе превысила рождаемость на три тысячи человек, то есть естественный прирост был отрицательным. Но Янтарный край в последние годы активно привлекает молодых специалистов из других субъектов РФ, привлекательна российская Прибалтика и для пенсионеров. В результате эксклав вышел в плюс благодаря миграционному приросту: разница между приехавшими и уехавшими жителями составила за три года 29 тысяч человек.

Областные бюджеты регулярно сталкиваются с нехваткой средств на исполнение социальных обязательств

- Фактически численность населения нашего региона растет, - резюмирует министр финансов Калининградской области Виктор Порембский. - Однако обновленная методика учитывает только прогнозный естественный прирост. Возможно, следовало бы производить расчеты на основании прогнозного общего прироста населения, то есть суммы естественного и миграционного прироста. Ведь именно общая численность населения определяет объем расходов бюджета. Минфин РФ ежегодно собирает предложения регионов по совершенствованию методики, и нельзя исключать, что Калининградская область в тот или иной год выступит с подобной инициативой. Но предварительно необходимо тщательно проанализировать все возможные последствия, которые наступят не только для нашего региона, но и для других субъектов РФ.

Кто останется в плюсе?

Директор Института реформирования общественных финансов, завкафедрой государственного регулирования экономики РАНХиГС Владимир Климанов называет рациональными и псковскую, и калининградскую инициативы.

Отдельная статья в Бюджетном кодексе РФ посвящена принципу совокупного покрытия расходов бюджетов, запрещающему увязывать расходы казны с определенными поступлениями. И акцизы на нефтепродукты, направляемые исключительно на формирование федерального и региональных дорожных фондов, являются единственным исключением из этого принципа.

- С одной стороны, будет разумно не лишать субъекты РФ части дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности из-за растущего объема топливных акцизов, - комментирует ситуацию Владимир Климанов. - С другой стороны, подходить к корректировке методики всегда следует очень взвешенно, сравнивая выгоду, которую приобретут одни территории, с потерями других территорий.

Фото: Кирилл Кухмарь/ТАСС
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Утверждение эксперта касается и учета прогнозной численности местных жителей. В десятке регионов, продемонстрировавших в 2016-2018 годах наибольшую динамику прироста населения, четыре являются донорами и не получают дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности. Речь идет о Санкт-Петербурге, Ленинградской, Московской и Тюменской областях. И это логично: многие россияне стремятся жить, работать, создавать семьи в экономически сильных субъектах Федерации. То есть теоретически учет прогнозного общего прироста может оставить в выигрыше федеральную казну и в совокупном проигрыше - региональные бюджеты.

- Вероятно, следовало бы учитывать только положительные прогнозные показатели. Чтобы субъекты РФ, численность населения которых в последние годы растет (неважно, за счет рождаемости или миграции), получили больше дотаций с учетом прогноза. А для регионов, демонстрирующих отрицательную динамику, объем поступлений при этом не снизился, - подводит итог Владимир Климанов.

Власть Работа власти Регионы Филиалы РГ Северо-Запад СЗФО Калининградская область СЗФО Мурманская область СЗФО Псковская область

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