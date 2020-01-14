В 2020 году федеральный Минстрой разработает рейтинг работы региональных систем капитального ремонта. Он будет основан на многофакторном анализе и позволит стимулировать власти субъектов РФ к внедрению лучших практик.Тем временем не все регионы Северо-Запада одинаково успешно справились с программой капитального ремонта многоквартирных домов (МКД) в 2019 году.

В целом по стране собираемость платежей за капремонт по итогам 2019-го достигла 94 процентов, в 12 субъектах РФ - 100 процентов. В списке лидеров оказались два региона СЗФО - Вологодская область и Ненецкий автономный округ.

Еще в 41 регионе показатель превысил среднероссийское значение. Среди них Архангельская область, где задолженность по взносам за капремонт в конце прошлого года составляла более 500 миллионов рублей. При этом 50-миллионную недоимку накопили муниципальные образования. Самыми крупными должниками стали Коношский, Котласский, Мезенский и Плесецкий муниципальные районы.

Фонд капремонта Архангельской области вел в 2019-м претензионную работу с 25 муниципалитетами, в семи случаях стороны достигли взаимопонимания и составили графики погашения задолженности.

Всего же оператор подал 1,9 тысячи судебных исков о взыскании задолженности на сумму более чем 160 миллионов рублей. По 1,4 тысячи исков суды уже вынесли решения. Все это позволило Поморью довести к концу года уровень собираемости платежей до 96,5 процента.

Что касается исполнения плана, к концу года показатель достиг в регионе 95 процентов. По состоянию на последнюю неделю декабря работы полностью завершились в 544 многоквартирных домах из 619. Архангельск выполнил план на 97 процентов, абсолютно все ремонтные мероприятия прошли в 16 муниципальных образованиях.

- Крайне важно сохранить ритмичность работ в рамках программы капитального ремонта многоквартирных домов, обеспечить планомерную загрузку предприятий-подрядчиков, - подчеркнул глава попечительского совета регионального фонда капремонта, председатель правительства Архангельской области Алексей Алсуфьев.

Минстрой России также назвал шесть субъектов Федерации, которые существенно отстают как по уровню собираемости взносов, так и по темпам проведения капремонта и эффективности планирования и использования средств. Представители Северо-Западного федерального округа в этот список не попали.

Однако ряд регионов СЗФО испытывает трудности с получением задолженности собственников перед региональными операторами.

Среди них Новгородская область, где собираемость взносов за первые три квартала 2019 года не превысила 87 процентов. А также Псковская область, где этот показатель составил 85 процентов, и Республика Коми (75 процентов).

Чтобы сделать мероприятия в сфере капитального ремонта МКД более эффективными и качественными, федеральный Минстрой разработает и введет в этом году рейтинг региональных систем капремонта. Профильная ассоциация по поручению министерства уже проанализировала лучшие практики субъектов РФ.

Речь идет об организации деятельности фондов капремонта, планировании работы, применении инновационных технологий, информационной открытости. В числе лидеров наряду с Московской и Липецкой областями оказалась Калининградская.

Так, заявка самого западного российского региона на энергоэффективный капремонт стала в прошлом году первой в числе одобренных Фондом ЖКХ.?Мероприятия по энергоэффективности прошли в восьми домах, расположенных в Калининграде и Гусеве. Прогнозный размер годовой экономии коммунальных ресурсов по всем МКД превысил 2,5 миллиона рублей.

Есть и еще одно важное новшество. В течение ближайших пяти лет регионы должны включить в программы капитального ремонта работы по замене всех лифтов с истекшим сроком эксплуатации. Такое требование устанавливает технический регламент Таможенного союза "Безопасность лифтов".

Прямая речь

Владимир Якушев, министр строительства и ЖКХ РФ:

- Важная задача - обеспечение граждан качественным жильем, но не менее серьезное внимание должно уделяться эксплуатации домов. Здесь огромную роль играют управление многоквартирными домами, своевременное проведение текущего и капремонтов. Уровень собираемости взносов граждан говорит об эффективности программы и доверии жителей к ней. Чтобы это доверие не потерять, надо разумно подходить к процессу, в том числе обязательно синхронизировать графики выполнения работ по капремонту с подготовкой к отопительному периоду и благоустройством.