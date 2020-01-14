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14.01.2020 16:25
Рубрика: Общество
Проект: В регионах

Тренер "Зенита" поддержал единственный в России центр помощи аистам

Текст: Евгения Цинклер (СЗФО)

Главный тренер петербургского футбольного клуба "Зенит" и многодетный отец Сергей Семак поддержал единственный в России Центр реабилитации аистов. Он записал небольшое видеообращение на эту тему.

Фото: Архив Марины Сиденко
В псковской деревне создали единственный в РФ центр реабилитации аистов

- Я отец большого количества детей. Конечно, я им уже не рассказываю легенду о том, что их принес белый аист, но в мое детство такая легенда существовала. И она была прекрасна. Чем больше белых аистов, тем мир будет добрее, лучше, красивее, - говорит Сергей Семак. - Давайте с вами вместе поможем единственному в России реабилитационному центру "Дом белого аиста" и сделаем наш мир немножко лучше, немножко добрее.

Создательница Центра орнитолог Марина Сиденко разместила видеообращение Сергея Семака на странице "Дома белого аиста" в соцсетях, сопроводив комментарием: "Новогодние чудеса случаются, звезды тоже поддерживают Аистиный дом!"

"Дом белого аиста" находится в деревне Низовицы Гдовского района Псковской области. Здесь лечат и по возможности возвращают в природу больных и раненых аистов, а также оставшихся без родителей аистят. Этим летом семнадцать выхоженных Мариной Сиденко аистов улетели на юг, около сорока остались зимовать в построенном для них теплом вольере.

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