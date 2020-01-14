Белорусские грузы, следующие в европейские страны, будут перегружать в портах Калининградской области. Такое предложение главы самого западного российского региона поддержал президент Республики Беларусь. Пока речь идет об узкоспециализированном товаропотоке, в том числе о строительных материалах. Но в перспективе российский эксклав готов реализовать более масштабные логистические проекты.

Калининградская область и Республика Беларусь - давние партнеры. В 2018 году по объему двусторонней торговли стороны приблизились к рекордной отметке в 360 миллионов долларов. Это практически в два раза больше, чем в 2017-м, и сопоставимо с объемом товарооборота Белоруссии с отдельными странами.

Так, для Калининградской области важны поставки белорусских стройматериалов, особенно цемента. Расширяется и линейка товаров, экспортируемых из российского региона в Белоруссию. К примеру, экспорт прицепов и полуприцепов калининградского машиностроительного завода за январь - сентябрь 2019-го вырос в шесть раз к аналогичному периоду 2018-го.

Созданию новых логистических цепочек могут способствовать не только политические, но и экономические факторы. Так, окно возможностей открывает единственный в России незамерзающий порт на Балтике, который расположен в Калининградской области. Кроме того, российский эксклав наработал обширные связи, упрощающие выход экспортеров на европейские рынки. Речь идет о сертификации, выстроенной сети продаж и так далее.

Сейчас белорусские компании пользуются услугами европейских незамерзающих портов. Так, несколько миллионов тонн белорусских калийных удобрений ежегодно переваливается в литовской Клайпеде. Расстояние между Калининградом и Клайпедой, кстати, составляет немногим более ста километров.

- Александр Григорьевич Лукашенко очень позитивно отреагировал на идею использования калининградских портовых мощностей, - отметил губернатор Калининградской области Антон Алиханов. - Пока мы не претендуем на калий, поскольку Клайпедский порт более продвинут с точки зрения глубин. Однако сейчас на уровне Минтранса РФ обсуждается проект дноуглубления и расширения Калининградского морского судоходного канала, что позволит региону принимать суда большей вместимости. С одной стороны, нам видится целесообразным подключение к проекту белорусских инжиниринговых и проектных компаний. С другой стороны, в дальнейшем эта работа, как мы надеемся, позволит перетянуть в Калининградскую область серьезный грузопоток. Параллельно мы обсуждаем, какие белорусские грузы уже сейчас можно направлять в европейские страны из калининградских портов на судах небольшой вместимости. Это могут быть, к примеру, строительные материалы, такие как плитка или цемент.

Путь из Китая в Европу через Калининград и обратно занимает 15 дней. Поэтому транзит грузов имеет большие перспективы

По словам председателя комитета по транспорту и таможенной политике Калининградской торгово-промышленной палаты Леонида Степанюка, вопрос перевалки белорусской продукции в Калининградской области обсуждается много лет. Он крайне актуален в связи с недозагруженностью транспортно-логистического рынка российского эксклава.

- Никаких препятствий для транзита грузов из Республики Беларусь в наш регион я не вижу, - подчеркивает Леонид Степанюк. - Недавно Калининградская область приняла контейнерный поезд, следующий из Китая в Европу по железнодорожно-морскому маршруту. Состав прибыл в регион из Сианя. В порту Балтийск контейнеры перегрузили на фидерные суда, которые отправились в немецкий порт Мукран, а затем проследовали в Гамбург по железной дороге. Путь из Китая в Европу и обратно занял всего 15 дней. Другое дело, что калининградский порт не должен уступать своему литовскому конкуренту с точки зрения времени перевалки и ее стоимости. Здесь необходимо оптимизировать некоторые процессы, и резервы для этого имеются. А с учетом того, что Россия и Республика Беларусь являются единым таможенным пространством, транзит белорусских грузов через Калининградскую область будет иметь больше перспектив в сравнении с Литвой.

Давать оценку экономической выгоде, которую получит регион, пока рано. Однако эксперты подчеркивают: помимо прямых финансовых поступлений, связанных с перевалкой грузов, следует говорить о создании новых рабочих мест, а также развитии сопредельных отраслей.