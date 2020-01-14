Карельской семье грозит наказание за прогулки с коляской по тонкому льду

В Карелии уполномоченный по правам ребенка Геннадий Сараев проверит информацию, согласно которой молодая семья на коньках вместе с коляской с ребенком якобы проехала по льду Онежского озера 22 километра. Свое путешествие супруги начали из села Великая Губа и добрались до острова Кижи за два с небольшим часа.

Об этом на своей странице в соцсети рассказала жительница Карелии. Она отметила, что льда на Онего нет, но в заливах он встает рано. Его толщина местами до пяти сантиметров. Как написала молодая женщина, "проехать в Кижи в январе реально и безопасно".

Правда с этим не согласен детский омбудсмен. Геннадий Сараев заявил корреспонденту "РГ", что направил официальные запросы и в музей-заповедник "Кижи" и в МЧС Карелии с просьбой подтвердить данный факт. Но, судя по фотографиям на странице молодой мамы, в Кижах на коньках они были. Правда все же до конца непонятно, как туда добрались. Онежское озеро в связи с теплой зимой еще не затянулось льдом.

Если же информация подтвердится, то молодую семью могут привлечь к административной ответственности за неисполнение родительских обязанностей по содержанию ребенка. Кроме того, им грозит ответственность и за выход на лед. Запрет в Медвежьегорском районе установлен с 13 ноября 2019 года.