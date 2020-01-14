В Карелии спасли новорожденных медвежат, оставшихся без матери

В Лахденпохском районе Карелии медведицу в берлоге разбудили звуки лесозаготовительной техники. Она покинула свое жилище, оставив новорожденных медвежат. Их в срочном порядке отвезли в Центр спасения медвежат-сирот в Тверской области.

Как сообщили в группе в соцсети центра, они, получив информацию из республиканского министерства природных ресурсов и экологии, сразу же выехали за детенышами. В Карелии сотрудникам передали двух медвежат и документы, необходимые для транспортировки.

Медвежат уже доставили, их возраст - не больше недели. Вес - по 700 граммов. Кормят малышей каждые два часа. Один ест с аппетитом, а вот второго приходится настойчиво кормить.

Первоначальный осмотр не выявил никаких повреждений у малышей. Но специалисты не могут исключить вероятности развития пневмонии, так как мишки какое-то время находились в берлоге одни, без матери. Есть и шанс возникновения проблем с желудочно-кишечным трактом, замена молока медведицы на смесь не проходит бесследно.

Что касается взрослого животного, покинувшего свое жилище, то специалисты заявляют: медведица не опасна. Она в ближайшее время найдет новую берлогу.