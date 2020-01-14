В Карелии умер заслуженный тренер РФ по биатлону Сергей Богданов

В Карелии заслуженный тренер России по биатлону Сергей Иванович Богданов скончался на 71-м году жизни. Печальную новость сообщила Федерация лыжных гонок Республики Карелия в своей группе в соцсети "ВКонтакте".

Сергей Богданов родился в 1949 году в Ленинградской области. Закончил Карельский педагогический институт. И после этого остался работать в республике.

Сергей Иванович воспитал не один десяток мастеров спорта, среди которых и знаменитый Владимир Драчев, участник Олимпийских игр 1994 года, обладатель серебряной и бронзовой медалей, нынешний президент Союза биатлонистов России. Тренировались у Сергея Богданова и чемпион мира Петр Милорадов, победитель первенства мира Виталий Чернышов, чемпион Европы и мира по летнему биатлону Иван Богданов, победитель этапа кубка мира Олег Завьялов, член сборной ДОСААФ СССР Валентина Шкурбало, чемпион России в командной гонке Алексей Кондратьев.

Богданов всю жизнь работал в паре с супругой - она трудится до сих пор.

Как сообщили в Федерации лыжных гонок, прощание с тренером пройдет в пятницу, 17 января.