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Рубрика: Экономика
Проект: В регионах

Знания в кубе

В Киришах откроется центр цифрового образования
Текст: Мария Голубкова
Российская газета - Экономика Северо-Запада № 4(8058)
В Ленинградской области к 2023 году создадут сеть центров цифрового образования школьников и студентов "IT-куб". Первый из них будет организован на базе Киришского политехнического техникума.

В настоящий момент ведется планомерная реновация техникума. Финансирование осуществляется из средств Комитета общего и профессионального образования Ленинградской области. Киришский нефтеперерабатывающий завод взял на себя материально-техническое обеспечение лабораторий и аудиторий.

Фото: Сергей Николаев/РГ
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Образовательный процесс в "IT-кубе" будет основываться на проектной деятельности - это и научные исследования, и инженерно-технические разработки. Изучать робототехнику, основы кибербезопасности, мультимедийные технологии на базе "IT-куба" смогут не менее 400 учеников в год.

Руководство ООО "КИНЕФ" отмечает, что оно заинтересовано в развитии образовательной системы в Киришах в целом. Для промышленного города крайне важна подготовка квалифицированных кадров, а работа на современном предприятии невозможна без знания цифровых технологий.

Кстати

Руководство ООО "КИНЕФ" обратилось в Комитет общего и профессионального образования Ленинградской области с инициативой открыть на обновленной базе техникума еще одну актуальную для нефтеперерабатывающего завода специальность - "Автоматизация технологических процессов и производств".

Экономика Бизнес Инновации Общество Образование Филиалы РГ Северо-Запад СЗФО Ленинградская область

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