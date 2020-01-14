В Ленинградской области к 2023 году создадут сеть центров цифрового образования школьников и студентов "IT-куб". Первый из них будет организован на базе Киришского политехнического техникума.

В настоящий момент ведется планомерная реновация техникума. Финансирование осуществляется из средств Комитета общего и профессионального образования Ленинградской области. Киришский нефтеперерабатывающий завод взял на себя материально-техническое обеспечение лабораторий и аудиторий.

Образовательный процесс в "IT-кубе" будет основываться на проектной деятельности - это и научные исследования, и инженерно-технические разработки. Изучать робототехнику, основы кибербезопасности, мультимедийные технологии на базе "IT-куба" смогут не менее 400 учеников в год.

Руководство ООО "КИНЕФ" отмечает, что оно заинтересовано в развитии образовательной системы в Киришах в целом. Для промышленного города крайне важна подготовка квалифицированных кадров, а работа на современном предприятии невозможна без знания цифровых технологий.

Кстати

Руководство ООО "КИНЕФ" обратилось в Комитет общего и профессионального образования Ленинградской области с инициативой открыть на обновленной базе техникума еще одну актуальную для нефтеперерабатывающего завода специальность - "Автоматизация технологических процессов и производств".