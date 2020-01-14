В Ленобласти из частного дома украли копию Ренуара

В Ленинградской области полиция устанавливает обстоятельства пропажи ценной картины их частного дома в поселке Сосново.

Хозяйка считает, что полотно могли украсть в период с 11 ноября по 30 декабря 2019 года.

Однако, как сообщили в ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области, заявление о краже поступило в правоохранительные органы Приозерского района только 13 января.

- Картина - копия работы художника Пьера Огюста Ренуара "Портрет актрисы" конца 19 - начала 20 века, размером 35 на 20 сантиметров, изображена женщина в зеленом платье, - рассказали в главке. - Оценивается в 100 тысяч рублей.

По данному факту возбуждено уголовное дело по статье 158 УК РФ "кража".