В НАО оленеводы отстояли старейшее хозяйство округа

В Ненецком округе сельхозкооператив "Рассвет Севера" вернул себе пастбища и стадо оленей, которые незаконно перешли к частной фирме. На сторону оленеводов встали арбитражные суды двух инстанций. Недавно Росреестр снова зарегистрировал договор аренды земельного участка площадью более миллиона гектаров для выпаса оленей на срок до 2058 года.

Но путь к победе был долгим и непростым. Борьба началась в конце 2017-го, когда работники кооператива заподозрили неладное и обратились в департамент природных ресурсов, экологии и АПК НАО.

- Они были обеспокоены ситуацией, сложившейся в хозяйстве, - сообщил "РГ" руководитель департамента Альберт Чабдаров. - В бригады приехали неизвестные люди и заявили, что поголовье и земли теперь принадлежат им, поэтому забивать животных и сдавать мясо оленеводы не имеют права. Председатель кооператива отказалась общаться с представителями департамента. На встрече с трудовым коллективом люди сообщили, что она намеренно банкротит кооператив, и попросили помочь им сохранить хозяйство.

Тогда же стало известно, что председатель СПК "Рассвет Севера" и небольшое ООО заключили договор простого товарищества, согласно которому кооператив в качестве вклада вносил своих оленей и пастбища - всего на сумму более 35 миллионов рублей. ООО с уставным капиталом 50 тысяч рублей вкладывало только бизнес-планы и свою деловую репутацию. К моменту заключения договора фирма просуществовала всего три месяца.

При этом в документе значился пункт, по которому в случае возбуждения процедуры банкротства в отношении одной из сторон договор прекращается, а все имущество достается другому участнику. По словам членов кооператива, сделка была заключена без проведения общего собрания СПК.

К тому времени его председатель в течение длительного срока не перечисляла налоги. Налоговая инспекция подала в арбитражный суд заявление о признании хозяйства банкротом. Воспользовавшись этим, ООО расторгло договор и получило все имущество кооператива. Оленеводы потеряли не только доходы от сдачи мяса, но и денежные перечисления недропользователей за убытки, причиненные их деятельностью.

- В хозяйстве не было юристов, поэтому специалисты департамента взяли на себя всю правовую работу. По доверенности от трудового коллектива они участвовали в заседании арбитражного суда, на котором была прекращена процедура банкротства. Одновременно подали заявление о расторжении договора простого товарищества, которое суд удовлетворил. Для того чтобы ООО не смогло передать землю кооператива третьим лицам, был наложен запрет на совершение регистрационных действий с участком, - поясняет Альберт Чабдаров.

В итоге арбитражный суд обязал частную фирму вернуть оленеводам земельный участок. Олени - более восьми тысяч голов - были переданы хозяйству еще во время разбирательства. А для возвращения пастбищ к делу пришлось привлекать судебных приставов.

Параллельно с юридической работой был составлен план финансово-хозяйственного оздоровления предприятия. Члены кооператива переизбрали правление. При посредничестве властей недропользователи помогли оленеводам приобрести горюче-смазочные материалы, а переработчики мяса внесли кооперативу предоплату на проведение убойной кампании.

Олени - более восьми тысяч голов были переданы хозяйству еще во время разбирательства. А для возвращения пастбищ к делу приходилось привлекать судебных приставов

Как сообщили в профильном департаменте администрации НАО, сегодня кооператив постепенно погашает долги. По заработной плате задолженности уже нет благодаря грамотно составленному графику оплаты по договору на поставку оленины.

Ситуация, в которой оказался СПК "Рассвет Севера", могла произойти с любым хозяйством. Она показала, что тундровики не защищены от посягательств на их права. Поэтому после случившегося во все договоры аренды внесли изменения, согласно которым оленеводческие хозяйства НАО обязаны письменно уведомлять окружное управление имущественных и земельных отношений о сделках с земельными участками.

- Это позволит оперативно реагировать на любые действия с землей. К сожалению, никто не застрахован от повторения таких дел. В ситуации с СПК

"Рассвет Севера" огромную роль сыграл коллектив хозяйства, который вступился за свое предприятие и не позволил разрушить одно из старейших хозяйств округа. Ведь трудовой коллектив кооператива - это не просто работники, но еще и собственники, поскольку они являются его членами и имеют свой пай. Если все будут это понимать и в критических ситуациях действовать так же, тогда можно надеяться, что история не повторится, - полагает Альберт Чабдаров.

Бывший председатель СПК, заключившая кабальный договор, стала фигурантом уголовного дела. Нарьян-Марский городской суд признал ее виновной в растрате, неправомерных действиях при банкротстве, подделке официальных документов и причинении имущественного ущерба путем обмана. Установлено, что она подделала протокол общего собрания СПК и заключила фиктивную сделку в пользу организации, подконтрольной ее соучастнику.

Экс-председателя приговорили к четырем годам колонии и штрафу в полмиллиона рублей. Дело в отношении соучастника выделено в отдельное производство. Он объявлен в федеральный розыск.

Справка "РГ"

СПК "Рассвет Севера" считается "градообразующим" предприятием для Харуты - поселка с населением около 450 человек. Это эксклав Ненецкого округа, со всех сторон окруженный территорией Республики Коми.