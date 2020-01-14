В Петербурге угонщика задержали после погони со стрельбой

В Петербурге полицейские задержали "профессионального" угонщика автомобилей. Все было как в кино - с погоней на высоких скоростях и даже стрельбой.

Как рассказали в ГУ МВД по Санкт-Петербургу и Ленобласти, наряд ОГИБДД по Пушкинскому району обратил внимание на подозрительную машину сегодня около шести часов утра. Внедорожник Range Rover мчался по КАДу со стороны Софийского проспекта к Дачной улице, грубо нарушая правила дорожного движения. Требованиям полицейских остановиться водитель не подчинился, а напротив - нажал на газ и попытался крыться.

Наряд ГИБДД бросился в погоню. В ходе преследования один из полицейских совершил несколько выстрелов из табельного оружия - предупредительный в воздух и по колесам внедорожника (в МВД отмечают, что в результате применения оружия никто не пострадал).

Гонка закончилась на 36-м километре Московского шоссе. Здесь водитель Range Rover свернул направо, врезался в припаркованную Skoda Octavia, затем выскочил из машины и попытался убежать. Но полицейские сумели задержать его в ближайшей лесополосе.

Оказалось, что Range Rover явно угнан: в салоне полицейские обнаружили прибор для бесключевого запуска и "глушилку", которые применяют "профессиональные" автоворы. Это дает основания полагать, что задержанный (ему 31 год) давно промышляет угонами. Кто касается внедорожника, то выяснилось, что он был угнан из Московского района Петербурга.

В данный момент решается вопрос о возбуждении уголовного дела.