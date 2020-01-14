Новости

В ДТП с микроавтобусом на трассе Оренбуржья пострадали 8 человек 14:37
Видео: кроссовер проехал на красный свет и поплатился 14:37
Эрдоган предостерег Хафтара от продолжения наступления 14:33
Ученые нашли в метеорите звездную пыль древнее Солнца 14:25
В Петербурге угонщика задержали после погони со стрельбой 14:23
Из квартиры челябинки вывезли четыре самосвала мусора 14:22
Археологи решили головоломку раннего неолита 14:20
В Карелии умер заслуженный тренер РФ по биатлону Сергей Богданов 14:19
BMW не будет расширять производство в России 14:18
Как не запаниковать в самолете - советы от членов экипажа 14:16
В Ленобласти из частного дома украли копию Ренуара 14:09
Мун Чжэ Ин признал необходимость ослабления санкций против Пхеньяна 14:09
Темой "Тотального диктанта - 2020" стала жизнь Циолковского 14:06
Под Белгородом мать и сын погибли из-за елочной гирлянды 14:05
В Турции найдены 4500-летние детские бутылочки 14:05
Снят запрет на поставки рыбы из Китая для трех предприятий 14:04
В Дубае обнаружен завод по переработке отходов возрастом 3000 лет 14:04
Исследование выявило взаимосвязь между курением и шизофренией 14:02
Китайский Skoda Rapid обновился вслед за российским 14:00
В Японии неизвестный захватил заложницу 13:57
В метро Неаполя столкнулись три поезда 13:53
Карельской семье грозит наказание за прогулки с коляской по тонкому льду 13:45
Минэкологии Крыма приостановило строительство карьера в Судаке 13:42
Возбуждено дело о пожаре на заводе в Ухте 13:33
В Новороссийске подростка будут судить за смертельный поджог 13:31
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Как российские ученые изучают Антарктиду
Как российские ученые изучают Антарктиду
Как не попасть в ловушку финансовой пирамиды
Как не попасть в ловушку финансовой пирамиды
Тест: Можно ли назвать вас знатоком русской поэзии
Тест: Можно ли назвать вас знатоком русской поэзии
14.01.2020 14:23
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

В Петербурге угонщика задержали после погони со стрельбой

Текст: Евгения Цинклер (Санкт-Петербург)
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

В Петербурге полицейские задержали "профессионального" угонщика автомобилей. Все было как в кино - с погоней на высоких скоростях и даже стрельбой.

Как рассказали в ГУ МВД по Санкт-Петербургу и Ленобласти, наряд ОГИБДД по Пушкинскому району обратил внимание на подозрительную машину сегодня около шести часов утра. Внедорожник Range Rover мчался по КАДу со стороны Софийского проспекта к Дачной улице, грубо нарушая правила дорожного движения. Требованиям полицейских остановиться водитель не подчинился, а напротив - нажал на газ и попытался крыться.

Фото: Управление ГИБДД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области
Под Петербургом при полицейской погоне сгорел автомобиль с водителем

Наряд ГИБДД бросился в погоню. В ходе преследования один из полицейских совершил несколько выстрелов из табельного оружия - предупредительный в воздух и по колесам внедорожника (в МВД отмечают, что в результате применения оружия никто не пострадал).

Гонка закончилась на 36-м километре Московского шоссе. Здесь водитель Range Rover свернул направо, врезался в припаркованную Skoda Octavia, затем выскочил из машины и попытался убежать. Но полицейские сумели задержать его в ближайшей лесополосе.

Оказалось, что Range Rover явно угнан: в салоне полицейские обнаружили прибор для бесключевого запуска и "глушилку", которые применяют "профессиональные" автоворы. Это дает основания полагать, что задержанный (ему 31 год) давно промышляет угонами. Кто касается внедорожника, то выяснилось, что он был угнан из Московского района Петербурга.

В данный момент решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Происшествия Преступления Криминал Происшествия Правосудие Охрана порядка Филиалы РГ Северо-Запад СЗФО Санкт-Петербург

Главное сегодня

Лавров: Ливия пока не стала "второй Сирией"
В Госдуме ответили на слова президента Эстонии о разочаровании в России
Более 60 процентов клиентов банков получили отказы в выдаче кредитов
Политолог связал с местью отказ Польши пригласить Россию в Освенцим
Минтранс не поддержал введение единых требований к перевозке животных