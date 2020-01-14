Новости

Хозяин рассказал, как кот Виктор худеет для поездки в Казань 19:10
В Германии началась антитеррористическая операция 18:41
Половина трудоспособных украинцев работают нелегально 18:12
Стали известны факты финансирования Reuters британским правительством 18:11
Около 500 тысяч украинцев получили гражданство РФ в прошлом году 18:08
В Пскове при раскопках нашли средневековый варган 18:07
На Кубани против начальницы отдела полиции завели дело о взятке 18:02
В честь самой себя. Томичка дала дочке женский вариант отчества 18:00
Эксперты: Kia Seltos пока вряд ли станет лидером среди кроссоверов 18:00
На Вологодчине задержали отца, убившего полуторагодовалую дочь 17:49
Беларусь заинтересована в увеличении квот на вылов рыбы в морях 17:43
Пилоты Союзного государства принесли очередной подарок с "Дакара" 17:35
Древняя звезда помогла раскрыть тайну происхождения Млечного Пути 17:35
Ученые впервые создали робота полностью из живых клеток 17:31
Врачи назвали самые опасные "зимние" болезни 17:30
Экс-полковник Захарченко подрался в мордовской колонии 17:25
Юрий Лоза назвал КВН воротами в ад 17:21
Врачи рассказали, что нельзя делать перед Крещенским купанием 17:20
Россия приглашена на конференцию по Ливии в Берлине 17:19
В Москве утвердили 37 мест для крещенских купаний 17:14
Доминик Торетто "на максималках": новый трейлер фильма "Бладшот" 17:05
В "Единой России" предложили изменить подход к расчету средней зарплаты 17:00
Видео: водитель не удержал кран в равновесии и поднял его на дыбы 17:00
Володин призвал Польшу извиниться за подготовку почвы для холокоста 16:54
Вышел трейлер нового "Барашка Шона" от создателей "Уоллеса и Громита". 16:54
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Как российские ученые изучают Антарктиду
Как российские ученые изучают Антарктиду
Как защищаться от гриппа людям без прививки
Как защищаться от гриппа людям без прививки
Тест: Можно ли назвать вас знатоком русской поэзии
Тест: Можно ли назвать вас знатоком русской поэзии
14.01.2020 18:07
Рубрика: Общество
Проект: В регионах

В Пскове при раскопках нашли средневековый варган

Текст: Евгения Цинклер (Псков)

В ходе раскопок на территории Пскова нашли средневековый варган. Об этом Археологический центр Псковской области сообщил на своей странице в Instagram.

Фото: Юрий Сомов / РИА Новости
Названы открытия археологии 2019 года, изменившие историю

Находку отправят на реставрацию. После более пристального изучения спецмиалисты смогут точнее определить возраст варгана.

Варган, который многим кажется сугубо азиатским музыкальным инструментом, был очень распространен в средневековом Пскове. По словам сотрудников археологического центра, это встречается практически так же часто, как и глиняные свистульки.

Впрочем, возможно, это связано с тем, что глина и железо лучше всего сохраняются в псковском культурном слое, в отличие от дерева. Таких музыкальных инструментов, как свирели, гусли, гудки здесь при раскопках находят мало.

Самый старый из известных на сегодня российских варганов относится к XIII веку, он был найден на территории Великого Новгорода.

Посмотреть эту публикацию в Instagram

Варган - один из самых распространённых музыкальных инструментов в средневековом Пскове. Наряду с глиняными свистульками это самая часто встречающаяся находка, относящаяся к музыкальной культуре. Возможно это связано с тем, что материал (железо и глина) лучше всего сохраняются нашем культурном слое. После реставрации находка будет более узнаваема, а так она выглядит сейчас, после извлечения из культурного слоя. #arheologpskov #псков #археология #раскопки #находки #мстиславский_раскоп #артефакт #история #средневековье #металл #варган #музыка #инструмент #archaeology #archaeologylife #artefact #excavation #history #medieval #harp #music

Публикация от Археология Пскова (@arheologpskov)

Общество История Филиалы РГ Северо-Запад СЗФО Псковская область Псков

Главное сегодня

Путин обратится с Посланием в присутствии 1300 приглашенных
Россия приглашена на конференцию по Ливии в Берлине
Володин призвал Польшу извиниться за подготовку почвы для холокоста
"ВКонтакте" прокомментировал масштабный сбой
Евросоюз запустит механизм разрешения споров по ядерной сделке с Ираном