В Пскове при раскопках нашли средневековый варган

В ходе раскопок на территории Пскова нашли средневековый варган. Об этом Археологический центр Псковской области сообщил на своей странице в Instagram.

Находку отправят на реставрацию. После более пристального изучения спецмиалисты смогут точнее определить возраст варгана.

Варган, который многим кажется сугубо азиатским музыкальным инструментом, был очень распространен в средневековом Пскове. По словам сотрудников археологического центра, это встречается практически так же часто, как и глиняные свистульки.

Впрочем, возможно, это связано с тем, что глина и железо лучше всего сохраняются в псковском культурном слое, в отличие от дерева. Таких музыкальных инструментов, как свирели, гусли, гудки здесь при раскопках находят мало.

Самый старый из известных на сегодня российских варганов относится к XIII веку, он был найден на территории Великого Новгорода.