В Пскове при раскопках нашли средневековый варган

В ходе раскопок на территории Пскова нашли средневековый варган. Об этом Археологический центр Псковской области сообщил на своей странице в Instagram.
Находку отправят на реставрацию. После более пристального изучения спецмиалисты смогут точнее определить возраст варгана.
Варган, который многим кажется сугубо азиатским музыкальным инструментом, был очень распространен в средневековом Пскове. По словам сотрудников археологического центра, это встречается практически так же часто, как и глиняные свистульки.
Впрочем, возможно, это связано с тем, что глина и железо лучше всего сохраняются в псковском культурном слое, в отличие от дерева. Таких музыкальных инструментов, как свирели, гусли, гудки здесь при раскопках находят мало.
Самый старый из известных на сегодня российских варганов относится к XIII веку, он был найден на территории Великого Новгорода.
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Варган - один из самых распространённых музыкальных инструментов в средневековом Пскове. Наряду с глиняными свистульками это самая часто встречающаяся находка, относящаяся к музыкальной культуре. Возможно это связано с тем, что материал (железо и глина) лучше всего сохраняются нашем культурном слое. После реставрации находка будет более узнаваема, а так она выглядит сейчас, после извлечения из культурного слоя. #arheologpskov #псков #археология #раскопки #находки #мстиславский_раскоп #артефакт #история #средневековье #металл #варган #музыка #инструмент #archaeology #archaeologylife #artefact #excavation #history #medieval #harp #music