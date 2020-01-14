В СЗФО выросло число индивидуальных предпринимателей

За год число индивидуальных предпринимателей (ИП) в СЗФО возросло, а количество коммерческих предприятий значительно снизилось. Таковы результаты исследования, проведенного экспертами "СКБ Контур".

Так, в целом по округу количество ИП за год выросло с 377,6 до 399,6 тысячи (на 5,8 процента), количество коммерческих организаций снизилось с 459,2 до 418,0 тысячи (на девять процентов). Среди лидеров списка - Петербург (+10,4), Ленобласть (+7,6), Карелия (+4,1), Калининградская область (+3,6), НАО (+2,7), Псковщина (+1,1), Заполярье (+0,6). Отрицательную динамику показали Поморье (-0,6), Вологодчина (-1,2), Коми (-2,1).

Число коммерческих организаций выросло только в Ленобласти (+2,5 процента). В список регионов с отрицательной динамикой вошли Петербург (-10,9 процента), Псковщина (-10), Калининградская область (-9,8), Заполярье (-7,9), Вологодчина (-7,8), Коми (-6,5), Карелия (-4,7), НАО (-3,5) и Поморье (-3,2).

Наибольший рост числа ИП отмечен в следующих отраслях: архитектура и строительство (21-39 процентов), туризм (23), производство аудио- и видеопродукции (22), почтовые услуги и курьерская деятельность (22), ИТ (21), химическое производство (20), обслуживание зданий и территорий (20 процентов). В свою очередь, падение количества ИП больше всего в страховании (-15), культуре (-11), складской и вспомогательной транспортной деятельности (-4), растениеводстве, животноводстве и охоте (-3), розничной торговле (-2) и производстве одежды (-1).

Увеличение количества коммерческих организаций отмечено в строительстве инженерных сооружений (+ 4 процента), предоставлении соцуслуг (2), творческой деятельности (1). Наибольшее падение продемонстрировали отрасли, связанные с воздушным, космическим и водным транспортом (-57 процентов), страхованием (-23), подбором персонала (-21), производством изделий из кожи (-19), почтовой и курьерской деятельностью (-18), наукой (-16), оптовой торговлей (-16), ЛПК (-12), издательской деятельностью (-12).

По мнению ряда аналитиков, подобная картина складывается уже третий год и объясняется оптимизацией налоговой нагрузки. Кроме того, исследование выявило отрасли наибольшего интереса бизнеса, которые в той или иной степени являются своеобразными точками роста. Увеличение числа ИП говорит о том, что все больше россиян пробуют себя в предпринимательской деятельности, причем чаще всего это отрасли, которые не требуют больших стартовых затрат. Напомним, что в 2019 году число ИП в стране, по данным ФНС, впервые с 2002 года превысило число юрлиц: 3,996 и 3,992 миллиона соответственно.

Прямая речь

Владимир Меньшиков, председатель Совета НП "Союз малых предприятий Санкт-Петербурга":

- Количество юридических лиц не является показателем развития предпринимательства и состояния делового климата в регионе. Юридическое лицо - это некий инструмент в руках предпринимателя, позволяющий ему оптимизировать хозяйственную деятельность и минимизировать риски. Предприниматель может открыть несколько юридических лиц, например при диверсификации бизнеса, а затем при необходимости объединить их или закрыть, причем эти действия будут абсолютно законными. Что касается ИП, увеличение их количества отчасти может быть обусловлено ростом популярности патентной системы налогообложения, а также более простым налоговым и фискальным администрированием.