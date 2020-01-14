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14.01.2020 11:55
Рубрика: Спорт
Проект: В регионах

"Зенит" попал в список самых доходных клубов Европы

Текст: Максим Домчев
Чемпион России "Зенит" попал в топ-30 самых доходных клубов прошлого сезона. Клуб из Санкт-Петербурга в сезоне 2018/19 заработал 180,4 млн евро.
Фото: Владимир Астапкович / РИА Новости Фото: Владимир Астапкович / РИА Новости
Фото: Владимир Астапкович / РИА Новости

По итогам сезона 2018/2019 годов самым прибыльным клубом Европы стала испанская "Барселона". По данным аудиторской компании Deloitte, каталонцы заработали 840,8 миллиона евро и опередили по этому показателю своего принципиального соперника мадридский "Реал", который лидировал в прошлом рейтинге. На этот раз доход "королевского клуба" составил 757,3 млн. Ранее ни одному клубу не удавалось зарабатывать более 800 млн.

Фото: РИА Новости
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Третью строчку снова занял "Манчестер Юнайтед", заработавший 711,5 млн. Единственным представителем России в этом рейтинге стал "Зенит" из Санкт-Петербурга. Этот клуб дважды входил в первую двадцатку в сезонах 2014/15 и 2015/16.

В сезоне 2017/18 "Зенит" оказался уже на 25-й позиции с доходом 167,8 млн евро. В прошлом сезоне "Зенит" заработал 180,4 млн, при этом доход клуба учитывался только до декабря 2018 года, поскольку в России отчетность проводится по итогам календарного года.

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