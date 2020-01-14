"Зенит" попал в список самых доходных клубов Европы

Чемпион России "Зенит" попал в топ-30 самых доходных клубов прошлого сезона. Клуб из Санкт-Петербурга в сезоне 2018/19 заработал 180,4 млн евро.

По итогам сезона 2018/2019 годов самым прибыльным клубом Европы стала испанская "Барселона". По данным аудиторской компании Deloitte, каталонцы заработали 840,8 миллиона евро и опередили по этому показателю своего принципиального соперника мадридский "Реал", который лидировал в прошлом рейтинге. На этот раз доход "королевского клуба" составил 757,3 млн. Ранее ни одному клубу не удавалось зарабатывать более 800 млн.

Третью строчку снова занял "Манчестер Юнайтед", заработавший 711,5 млн. Единственным представителем России в этом рейтинге стал "Зенит" из Санкт-Петербурга. Этот клуб дважды входил в первую двадцатку в сезонах 2014/15 и 2015/16.

В сезоне 2017/18 "Зенит" оказался уже на 25-й позиции с доходом 167,8 млн евро. В прошлом сезоне "Зенит" заработал 180,4 млн, при этом доход клуба учитывался только до декабря 2018 года, поскольку в России отчетность проводится по итогам календарного года.