Жительница Ленобласти призналась в убийстве мужа

Сотрудники Следственного комитета Ленинградской области разбираются в обстоятельствах гибели жителя Гатчинского района.

Из неофициальных источников известно, что 36-летняя женщина сама обратилась в местное отделение полиции с заявлением о том, что задушила собственного мужа. По ее словам, причиной стало то, что тот пытался изнасиловать ее шестнадцатилетнюю дочь.

В Следственном комитете в общих чертах подтвердили факт произошедшего. По указанному адресу действительно было обнаружено тело мужчины с признаками насильственной смерти. В то же время в СК отметили, что версия, изложенная женщиной, пока не находит подтверждения.

Сейчас сотрудники СК изучают обстоятельства произошедшего, в скором времени будет решен вопрос о возбуждении уголовного дела.